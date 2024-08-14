越描越黑？民眾黨秀15張「漏報」單據　律師點問題：不如別拿出來

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲的政治獻金爭議疑雲，被爆出多筆假帳，民眾黨日前召開記者會說，都是外包會計師便宜行事、自行調節，更秀出15張單據來自清。對此，律師陳又新今（14日）點出其中單據問題，他指出，有一張單據只附匯款單、還有一張連單據都沒有了，「你堂堂民眾黨，說有合法單據、指控會計師漏報，然後給我看這個？」

對於民眾黨假帳風波，陳又新表示，民眾黨為了說明916萬單據有問題，找出了15張單據，說明明合法單據都在這裡，是會計師漏報了，「不拿出來就算了，拿出來了我簡直快嚇死，民眾黨是沒人才了嗎？」

▲律師講解民眾黨會計師單據。（圖／翻攝陳又新臉書，點圖放大）



陳又新舉其中4張單據說明，他解釋，首先是編號8、9，這二張算是標準示範。第一，要有合法發票，證明真的有這筆支出，而且知道是什麼原因，例如這邊秀出來是某家印刷廠的文宣品費用。

陳又新解釋，要有傳票，這張傳票還得經過競選總部簽核，這是為了證明這筆文宣費是競選總部承認的支出，不然哪來的阿貓阿狗亂生發票去報帳，會計師都要給過嗎？

陳又新表示，再來看編號7，居然只附匯款單？匯款單是可以證明錢有匯出去，問題是，匯出去是為了哪一筆交易？有沒有重複匯？該筆交易合不合法？「全都看不出來啊！還有編號10，單據在哪？你堂堂民眾黨，說有合法單據、指控會計師漏報，然後給我看這個？」