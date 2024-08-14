快訊／坦承缺乏專業團隊　柯文哲發黨員信認「用人不當」：我責無旁貸

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲近來捲入政治獻金流向疑雲，北檢12日主動分他字案調查是否涉及偽造文書等罪嫌，但檢調14日上午就赴台玻大樓的木可行銷公關公司搜查，民眾黨主動提交6箱大選時期的競選經費憑證。柯文哲稍早發布黨員信，坦承第一次面對如此龐大規模的選舉，的確缺乏專業團隊，但不該因陋就簡，「在這次事件中，我承認識人不明、用人不當，我會深刻檢討並改正過失。」

柯文哲14日中午向全體黨員發信表示，「親愛的黨員朋友，大家好，我是柯文哲。今天早上調查局執行公務，我們主動提供大選收支相關憑證，期盼真相會水落石出。」

柯文哲提及，「上週，競選期間的合作廠商指控我們在監察院的政治獻金申報不實，我非常訝異，在週末假日立即召集過去競選團隊的相關成員向會計師確認，逐筆核對每一筆金流跟收支憑證，結果發現所有的支出都有相對應的發票，都用在選舉事務上，沒有流入個人口袋，但監察院網站上卻有超過1800萬的金額被『漏登』、『誤登』。」

▲柯文哲。（資料圖／記者屠惠剛攝）

柯文哲指出，「會計師未告知競選團隊，擅自調節差額，競總財務部門也未做確認，才會造成後續問題，我們也會配合監察院陸續補正資料。」

柯文哲稱，「2024年這場總統大選，是我們第一次面對如此龐大規模的選舉，我們的確缺乏專業團隊，但不該因陋就簡，把重要業務委外處理，也沒有再重複查核（double check），我們也有責任。在這次事件中，我承認識人不明、用人不當，我會深刻檢討並改正過失。」

柯文哲說，「讓許多支持者感到擔憂與失望，我身為黨主席責無旁貸。今天中央委員會中，時任競選總幹事黃珊珊主動請辭黨職，李文宗、端木正及黃珊珊三人皆移送中評會議處。我還是要強調，我非常重視每一筆小額捐款，因為有你們，我們才能撐到選戰最後。台灣民眾黨從錯誤中學習，持續反省改進，我向各位承諾，我們不會被這次的挫折擊垮，我們會繼續努力、繼續前進。」