柯文哲假帳風波燒！國民黨仍堅定藍白合　「立院合作絕不退縮」

▲國民黨文傳會主委李彥秀。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲近日身陷政治獻金虛報風暴，馬英九基金會執行長蕭旭岑昨直指，柯文哲若受「重傷」將降低2026年、2028年選舉「藍白合」機率，讓總統賴清德坐收漁翁之利。國民黨文傳會主委李彥秀今（14日）受訪表示，國民黨對在野在立院的合作非常堅定，也不會有任何退縮，「其實每個政黨其實都有高潮、有低潮，期待民眾黨儘速度過難關。」

李彥秀強調，在野黨要堅定的合作，才有足夠的力道監督民進黨，希望民眾黨面對政治獻金風波能夠儘速在法律上做後續爭取，也盼民眾黨儘速做溝通，因為除了法律層面之外，更重要的是支持者對於政黨的信任度，相信民眾黨面對現在的挑戰，能儘速溝通、釐清。

至於是否會認為就是時任柯競選總幹事、民眾黨立委黃珊珊的緣故，當初她才極力阻止藍白合，才能掌握整個團隊，致使柯文哲的政治獻金「假帳」風暴？李彥秀認為，對於民眾黨內部不同意見溝通，尊重民眾黨，藍白合已經又都翻過了一大篇，政黨應該往前走。

李彥秀強調，面對現在難關和挑戰，極力期望民眾黨能夠努力的去做，無論是在法律的層面上，在對於自己支持者信任度上，希望民眾黨能夠堅定的盡速度過難關，但是對於在野監督力道的合作，藍白會持續共同努力。

