快訊／主動辭中央委員！黃珊珊：該負的責任就要負　盼儘速釐清事實

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議，民眾黨稱會計師端木正有17筆漏報、誤報的政治獻金款項，總計1817萬餘元，卻擅自調節差額到時樂、尼奧、木可等公司，但端木正稱均依法令規定處理。面對此案，民眾黨立委黃珊珊宣布請辭中央委員，稍早受訪時表示，現在就是負該負的責任，並希望趕快把事情釐清。

面對柯文哲政治獻金風暴延燒，民眾黨14日中午召開中央委員會，並於下午1時10分左右由發言人吳怡萱出面轉述。吳怡萱表示，剛剛中央委員會針對這次政治獻金案做一些討論，黃珊珊也在中央委員會主動請辭黨職，再來因為相關的黨員出現爭議，會議現場也將李文宗、黃珊珊、端木正送中評會，中評會會在最快時間內召開。

媒體追問，黃珊珊請辭黨職，是否包含請辭不分區立委？吳怡萱回應，是請辭中央委員，並非立委。至於柯文哲對黃珊珊請辭的態度為何？吳怡萱說，柯認同。

隨後，黃珊珊約於下午2時45分左右離開中央黨部，準備在下午3時到地檢署提告端木正。被問到會不會辭掉不分區立委？黃珊珊僅淡回「謝謝」。至於是否認為柯文哲不夠相挺？黃珊珊認為，「現在就是該負的責任就要負，我們尊重中評會決議，既然引發這麼多風波，希望趕快把事情釐清，所以現在先去提告，我在地檢署時跟大家好好說，謝謝。」

▲民眾黨立委黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）