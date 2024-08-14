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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝李文宗委託端木正原因　陳智菡還原2疑點：合約是蓋柯文哲的章

▲▼柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明-陳智菡。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨立院黨團主任陳智菡。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議延燒，民眾黨召開記者會，指控會計師自行調節，會計師端木正則發聲明駁斥，兩造說法不一。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡今（14日）表示，端木正會選擇時樂、尼奧等公司灌帳，就是因為這4家負責宣傳工作、帳務比較大筆，而且認為「監察院只管收入，不管支出」，不會被發現。而委託端木正的人，就她所知是時任競總財務長李文宗，另外，端木正與競辦的合約，確實是蓋柯文哲的章，因為他是競總負責人。

陳智菡於節目《52直播間》表示，還原「政治獻金爭議」，問題出現在，支出憑證要上傳給監察院時，端木正告知說「太趕了，沒辦法一筆一筆核對」，所以沒有逐筆登錄。但民眾黨從6月就委託端木正，照理來講要逐月去登錄，但端最後卻分成4個公司，拆成9筆灌帳。

陳智菡表示，所以遭質疑的916萬的帳務，是根本沒有的，全是端木正憑空捏造，因為監察院系統登錄，不需要附上發票號碼，只要有支出項目、給付對象、匯款名稱就可以了。

端木正為何只選擇這四家灌帳？陳智菡認為，自己仔細看完帳務報表後，發現這幾家都是帳務比較大筆、負責宣傳的公司，所以端木正找了這四家，也許覺得這樣就不會被發現，他還告訴民眾黨一句很關鍵的話，就是「監察院只管收入，不管支出」。

那是誰委託端木正的？陳智菡指出，就她所知，是時任競總財務長李文宗委託端木正的，委託的原因，應該是李文宗認為端木正有參與過黨務、也有往來，認為這個人值得信賴，但整個過程卻少了兩個步驟，沒有問過端木正有沒有類似經驗，財務部更沒有做到複核的工作。而端木正跟競辦的合約，自己看了一下，確實是蓋柯文哲的章，因為他是競選總部的負責人。

陳智菡透露，現在民眾黨所公布的，絕對都是有所本的，從上週五8月9日至8月11日，連續三天都有跟端木正互動，釐清事情經過，民眾黨第一時間就清查帳務，去了解到底有沒有這個支出？漏報的原因是沒有憑證嗎？而李文宗與端木正都沒有主動說明，直到查帳完，才發現確實有支出有憑證。

陳智菡強調，端木正的聲明，只提到簽證服務，卻規避掉最關鍵的「登載不實」情況，那些都是端木正自己憑空創造出來的帳務，而且監察院政治獻金系統更可以看出是誰登錄的。

▼柯文哲與端木正。（圖／民眾黨提供）

▲▼端木正與柯文哲主席在會中授予聘書。（圖／民眾黨提供）

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