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女墜100公尺懸崖亡　男友意外拍下「最後身影」慟：我看著她消失

女墜100公尺懸崖亡　男友意外拍下「最後身影」慟：我看著她消失。（圖／翻攝自Facebook）

▲女子意外墜崖身亡。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

義大利31歲女子瓦倫蒂娜(Valentina Fino)和男友一起登山時，男友拍下她攀上岩壁的英姿後沒多久，突然不小心滑倒，男友當時聽到一聲慘叫聲，只能無助望著她摔下100公尺懸崖的身影。

來自波隆那市的瓦倫蒂娜是一名護士，熱愛戶外活動的她假日時常與男友安德烈(Andrea Pedata)一起爬山，2人10日一起去攀爬義大利亞平寧山脈(Apennines) Pietra Tagliata山口岩壁時發生墜崖意外。

在不幸事件發生前，男友拍下瓦倫蒂娜攀岩的短片，沒想到成為她生前最後畫面，後來她不小心摔下深谷中。男友表示，瓦倫蒂娜是一名會認真做功課的攀岩者，出發前都有認真研究路線，如果認為道路危險，絕對不會輕率前往。

安德烈表示，「事發當時，我突然聽到一聲尖叫聲，看到她往下墜落」，他轉身想要救人時對方已經消失，當下他也想跳下去找人但是無法，只能趕緊打電話報案，「過了一會，我頭上出現救援直升機，然而女友最後還是沒有活下來，這讓我非常崩潰，真的很痛」。

安德烈表示，他和瓦倫蒂娜一起對生活和旅行做了許多規畫，以後再也沒有機會完成，現在唯一能讓他感到欣慰的是，女友是因為從事她在世界上最熱愛的活動而離世。

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