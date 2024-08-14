帕運史上首位跨性別選手！　義短跑女將曾獲「11座男子賽冠軍」

▲義大利視障短跑選手佩特里洛。（圖／翻攝自IG／＠valentina_petrillo）



記者張方瑀／綜合報導

義大利視障短跑選手佩特里洛（Valentina Petrillo）將成為首位參加帕拉林匹克運動會（Paralympic Games，簡稱帕運）的公開跨性別運動員，她將代表國家出戰女子200及400公尺短跑項目。

根據《路透社》報導，現年50歲的佩特里洛出生為男性，並於2019年在法律上被認定為女性。她去年在巴黎世界帕拉田徑錦標賽（World Para Athletics Championships）T12級女子200及400公尺項目中贏得銅牌。

值得一提的是，她在轉換性別前，曾在男子項目拿下11座全國冠軍。

▲佩特里洛曾在男子項目拿下11座全國冠軍。（圖／翻攝自IG／＠valentina_petrillo）



佩特里洛的視力問題源於14歲時被診斷出罹患「斯特格病變」（Stargardt Disease，罕見遺傳性眼疾），該病症使她的視力範圍僅有正常範圍的1/50。

佩特里洛接受BBC訪問時表示，身為首位參與帕運的跨性別女性，這個歷史價值是包容性的重要象徵，「我等這天（參加帕運）已等了3年。過去3年來，我盡了一切所能來爭取這個機會。」

近年來田徑、自行車及游泳等許多運動的管理機構，都限縮了跨性別運動員參與女子高層級競賽的規定。反對者認為，經歷男性青春期的運動員在肌肉骨骼方面擁有巨大優勢，這種優勢不會因性別轉換而減弱。

然而，相關倡議團體則主張，排除跨性別運動員形同歧視，且關於跨性別對運動表現的影響仍未有足夠研究。