火車站椅子上「撿到奧運聖火火炬」　男發現1細節傻：好像是真的

▲男子疑似撿到奧運聖火火炬。（圖／翻攝自TikTok／younisecret）

記者李振慧／綜合報導

2024巴黎奧運日前圓滿落幕，由法國「游泳小王子」馬向(Leon Marchand)擔任聖火保護使者，與其他代表一同在台上「吹熄聖火」完成儀式，然而英國一名男子卻在倫敦街頭發現疑似是官方的奧運聖火火炬，畫面在網路上引發討論。

英國一名男子近來在TikTok上發表一支影片，影片中可看到，一支疑似是奧運聖火火炬竟然被遺棄在倫敦車站Wandsworth Common station座位上，該火炬外觀呈現金黃色，共有8,000個圓形穿孔，外型與2012年倫敦奧運所設計的聖火火炬外型十分相似，8,000個圓孔象徵著火炬手。

男子在影片中驚呼，「各位，我剛剛在椅子上看到這個東西，原本還以為是座位設計的一部分，拜託告訴我，這不是我所想的那個東西吧」，身旁友人也驚呼，「看起來真的很像官方的」。

影片曝光後獲得20多萬點閱，上百網友留言討論，「這種東西怎麼會隨便丟在路邊」、「看起來是2012年倫敦奧運火炬」、「試想有人去坐火車，結果發現重要的東西不見了」、「所以你要負責舉辦下屆奧運嗎」、「撿到這個也太酷了吧」，也有人懷疑影片真假，目前原PO尚沒有對外回應事件。