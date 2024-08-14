龐貝古城挖出新遺骸！男女埋地底2000年重見天日　身邊散滿金銀珠寶

▲龐貝古城挖出2具新遺骸，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

義大利的龐貝古城最近又有了驚人的新發現，考古學家在維蘇威火山爆發的遺址中發現2具新的受害者遺骸，死者身旁還留有金銀珠寶，為龐貝人在西元79年火山爆發前的生活細節提供了珍貴資料。

綜合外媒報導，公元79年，維蘇威火山（Vesuvius）爆發，山下繁榮的龐貝城一夕被火山熔岩掩埋，而這對男女就是在這場恐怖的天災中不幸喪命的。2024年8月12日，考古團隊在龐貝古城某豪華民宅一間可能是裝修期間臨時搭建的臥室中發現了這對男女的遺骸。

女子被發現時正躺在床上，身邊散落著一對珍珠耳環以及大量金銀珠寶，而男子的遺骸則倒在了床尾不遠處。2人所在的房間除了床外，還有凳子、箱子等家具和銅質燭台等生活用品。

考古學家推測，這對男女可能是在火山爆發時為躲避落石而逃入房間避難，豈料房間卻被火山灰和岩石密封，導致2人受困房內，被火山碎屑流吞噬。

考古園區主管赫特里格爾（Gabriel Zuchtriegel）表示，專家們此次的新發現不僅提供了重要的考古數據，也揭示了這對受害者近2000年前遭遇的悲慘命運；這些發現有助於恢復關於古代龐貝人日常生活和微觀歷史的大量資訊。

報導稱，這次發掘的地點位於龐貝古城第九區，這一區在最近幾個月陸續有重要的考古發現。今年6月，考古學家在附近發現了一個名為「藍色神殿」的房間，該房間可能是用於宗教儀式的神龕。 同時，考古團隊4月也在同一地區發現了完整的羅馬壁畫，這些壁畫描繪了特洛伊戰爭的英雄和神。