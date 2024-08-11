上屆奪金！義大利跳高選手吐血搭救護車送醫　堅持參賽

▲義大利選手坦貝里今年跳出2公尺22的成績，以第11名作收。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

巴黎奧運男子跳高決賽登場，由紐西蘭選手科爾（Hamish Kerr）奪下金牌，但上屆東京奧運金牌得主義大利選手坦貝里（Gianmarco Tamberi）今年似乎不太順遂，除了先在開幕式掉婚戒之外，還在決賽之前2次吐血送醫。

People等報導，坦貝里今年在開幕式擔任掌旗官就話題不斷，在塞納河搭船期間不小心弄丟婚戒，在社群媒體發文向愛妻道歉，還開玩笑稱妻子應該也要把戒指丟進河裡，「這樣它們就能永遠在一起，我們就有藉口再互相訴說一次誓言、再一次結婚」，浪漫發言閃瞎眾人。

▲坦貝里與愛妻奇亞拉在2022年9月結婚。（圖／翻攝自IG／gianmarcotamberi）

然而到了4日，坦貝里燒到攝氏38.8度到醫院求診，照超音波、抽血，原因可能與腎結石有關。

到了決賽當天，坦貝里在Instagram上發文表示，「我一直夢想著這天的一切，但除了這樣的噩夢」，並搭配一張搭乘救護車的照片，說明他又到醫院報到，因為有吐血2次，且腎絞痛10小時未緩解。

隨後，坦貝里又發布新的自拍照，強調一定會上場比賽。在決賽場上，他跳出2公尺22的成績，以第11名作收。

▼義大利選手坦貝里決賽當天身體不適到醫院報到，堅持上場。（圖／路透）