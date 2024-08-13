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全台首座跨境物流+宅配轉運中心　張善政肯定台灣順豐競爭力

▲桃園市長張善政今天下午參訪台灣順豐物流運轉中心，肯定為物流產業注入競爭力。（圖／市府經發局提供）

▲張善政今天下午參訪台灣順豐物流運轉中心，肯定為物流產業注入競爭力。（圖／市府經發局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（13）日參訪台灣順豐運轉中心，這座位於桃園市大園區遠雄航空自由貿易港區冷鏈物流專區，籌建近5年、斥資近億元打造3000坪轉運中心，係全台首座跨境物流與台灣宅配服務的全自動化轉運中心。張善政致詞時表示，這座一站式物流中心除可協助企業提升競爭力，以AI智慧物流投入應用，為物流產業注入競爭力，成為轉進亞太市場的樞紐，推動台灣企業與國際接軌。

▲桃園市長張善政今天下午參訪台灣順豐物流運轉中心，聽取順豐公司總經理潘逸俊說明。（圖／市府經發局提供）

▲張善政聽取順豐公司總經理潘逸俊說明。（圖／市府經發局提供）

張善政今天參訪台灣順豐公司位於桃園市大園區遠雄自由貿易港區全自動化轉運中心，瞭解該公司AI智慧物流的投入與應用，張善政參訪後指出，桃園產業鏈完整且多元、人才豐沛、交通便利、物流暢旺，為企業投資首選。近幾年各大型企業均擴大投資桃園，未來，桃園市政府將持續完善基礎建設。市府經發局也將協助推動智慧製造、智慧物流，支持優質企業在桃園市投資，台灣順豐公司藉由「智慧物流」可加速優化物流服務，更為桃園注入新風貌。

張善政也提及，近年因疫情阻礙海外旅遊，使得消費者轉向網路購物，帶動跨境電商成長，台灣順豐與緊鄰桃園國際機場的遠雄航空自由貿易港區公司合作，透過該自由貿易港區便捷的通關優勢及桃園機場管制區優越地理位置，將可大幅提升整體貨件運轉效率。

桃園市經發局長張誠說，桃園市坐擁全世界貨運量排名前10的桃園國際機場，也是台灣唯一可進行快遞清關場所，與全台首座航空貨運園區兼自由貿易港區的遠雄航空自由貿易港區公司合作，透過該園區便捷的通關優勢及位處桃園機場管制區的優越地理位置，將大幅提升整體貨件運轉效率。台灣順豐全自動化轉運中心於2023年第四季正式啟用，為地上三層的獨立快遞通關倉庫，建物涵蓋進出口通關區、自動化分檢作業區、運營/關務辦公區域，整體場域空間為過往轉運中心的2倍。

▲桃園市長張善政今天下午參訪台灣順豐物流運轉中心，AI自動智慧化物流作業現場。（圖／市府經發局提供）

▲台灣順豐物流運轉中心，AI自動智慧化物流作業現場。（圖／市府經發局提供）

台灣順豐總經理潘逸俊強調，面對AI人工智慧來臨，物流產業如何透過AI為產業進行轉型，智慧物流是首要條件之一，自動化更是關鍵基礎建設，台灣順豐全自動化轉運中心導入多項自動化設備系統，包括單件分離機、動態DWS六面掃描設備、全自動高速擺輪分揀系統。整體貨件透過全自動的分揀設備，每小時貨件處理量達1萬7400件，運轉效率為過往的4倍。透過系統掃描即時辨別貨件位置、尺寸重量，最後依配送目的地，自動分撥到所屬位置格口。其一大優勢為人力可以更加精實運用，整體作業流程可以減少20%人工作業時間成本，不僅可緩解物流業長期缺工問題，也將支持日益增加的國際快遞服務需求。

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