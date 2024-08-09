▲放假囉！來慈湖活動開幕，張善政夫婦甜蜜放閃。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府觀旅局於農曆七夕情人節前夕、9日晚間在大溪慈湖園區舉辦「放假囉！來慈湖」開幕活動。市長張善政偕同夫人張琦雅，在浪漫燈光秀+美麗夜景下甜蜜放閃，嗨翻氣氛！張善政表示，市府於8月9日至9月17日間的七夕情人節及中秋佳節，及特定週末假日舉辦「放假囉！來慈湖」活動，歡迎市民朋友參加。

張善政指出，「放假囉！來慈湖」活動，於七夕節慶週（8月9日至11日）晚間，規劃精彩的火舞表演及燈光秀，以及播映電影《當男人戀愛時》的戶外電影院；同時，8月10日晚間在大溪橋頭停車場亦有舉辦七夕音樂晚會，歡迎市民朋友欣賞燈光秀及電影後，搭乘接駁車前往欣賞音樂會，享受難忘的七夕。

▲「放假囉！來慈湖」七夕情人節前夕開幕，張善政夫婦甜蜜放閃。（圖／觀旅局提供）

張市長指出，市府結合七夕及中秋節日，打造「節慶週主題夜」活動，規劃雙節慶雙主秀，讓市民朋友在8月七夕欣賞浪漫燈光秀，9月中秋觀賞水舞秀，讓大溪慈湖不論日間或夜間均充滿樂趣，歡迎市民共同來享受慈湖的夜晚。

觀旅局表示，為推動慈湖觀光轉型，並透過慈湖夜間觀光活動串聯周邊旅遊廊帶，大溪慈湖紀念雕塑公園辦理「放假囉！來慈湖」活動，首週七夕節慶週除了火舞表演及燈光秀之外，8月10日亦推出星空告白浪漫場景「露天電影院」，以慈湖遊客中心閩浙式磚瓦建築為電影院背景，打造戶外懷舊電影院；8月11日則邀請「廚師漢克Hank」示範鹹甜餐飲互動教學、傳授廚藝。而在七夕節慶週主題夜期間，園區現場設置「萌兔登月區」、「閃耀愛情區」兩大光環境藝術及FUN餐車市集、月球小燈DIY體驗及集章贈禮小活動，邀請市民共度浪漫七夕。

此外，在9月14、15、17日的中秋節慶週主題夜期間，市府推出夢幻水舞秀，並邀請五舞太鼓團、原林藝術舞集、Aim Dual樂團、享頑樂團陪伴市民賞月；同時，8月24、25日及9月7、8、13日等5個週末限定日，皆有DIY體驗、樂團、雜耍表演及市集，活動精彩可期。包括立法委員邱若華、市議員王仙蓮、李柏坊、陳治文、復興區民代表會主席張倉豪、外交部牟華瑋大使、市府觀旅局長周柏吟、客家局長范姜泰基、風管處長廖育儀、大溪區長徐景揚等均一同出席活動。