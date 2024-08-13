房仲男約摩鐵夜唱卻硬上酒店妹　誇口「一次10萬」被打槍下場曝

▲桃園市沈姓房仲約酒店女坐檯陪酒，恫嚇「若不當其女友，將告知公司接私桌」恫嚇，再趁機硬上性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市沈姓房仲去年1月間認識在酒店當公關的女子，幾度邀約均遭拒，同年1月間再度邀約陪唱歌喝酒，酒店女同意赴約，幾杯黃湯下肚後，沈男將其強壓在床上，恫嚇「如不當其女友，將告知公司接私桌」，並藉機撫摸胸部硬上得逞；桃園地院審理時，沈男辯稱雙方係合意性交，還支付10萬元，法官不採信其說詞，審結依強制性交罪，處有期徒刑3年8月，可上訴。

檢警調查，年約30歲的沈姓男子於去年1月間認識在酒店當公關女子，沈男幾度私約女子陪酒均遭拒，同年月19日凌晨1時許，沈男再度邀約女子前往中壢區某汽車旅館陪酒，女子說想找女性友人陪同，但沈男認為不喜歡只好獨自赴約，同日凌晨5時許，2人酒過三巡後，沈男將女子壓在床上，無視其推拒反抗，先以手撫摸其胸部，並褪去衣褲，向其恫嚇「如果不當其女友，將告知公司接私桌」等語，女子害怕之餘仍被其硬上強制性交得逞，事後女子向中壢警分局報案提告，桃園地檢署檢察官複訊後依妨害性自主罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告沈男坦承與女子曾於案發時地，發生性行為之事實，但否認有何強制性交之犯行，辯稱沒有違反女子之意願，雙方是以10萬元談妥進行性交易；其辯護人亦為被告辯護，當時雙方談妥1次性交易代價10萬元，女子也答應，但當日點過錢發現不到10萬元後，被告補足金額，女子確認金額沒問題才發生性行為，所以是經過女子同意下才發生的，並非其所述強制性交等犯行。

被害女子則指控，被告於1月19日凌晨透過LINE約她過去陪喝酒，因為不想單獨去，所以說想帶朋友一起去，把朋友照片傳給他看，他說不喜歡，所以只有我單獨過去，過程中有唱歌、喝酒、玩骰子，到場前用現金付錢與車費，後來被告說想睡覺、很累，因為隔天早上要上班，要我陪他卻把我壓在床上，我推不開他，還恫嚇「如果不當他女朋友，要跟我公司說我跟他私約，要我上不了班」等語，當時有反抗導致膝蓋、大腿有瘀青，因我必須要回家顧小孩，所以於同日晚上才去醫院驗傷等語；證人亦供述被害女子曾向她求救，但被威脅會告知公司接私桌，被害女子擔心被公司開黑單，曾自述極為痛苦甚至表示想死等語。

法官認為，被告與辯護人之辯解，均不足採信，本案根據被害女子、證人與警方提供相關事證明確，被告犯行足堪認定，應依法論罪科刑；法官審酌被告為一己私慾，不顧他人性自主之決定權，以強暴方式對女子為性交，造成其無可抹滅之傷痛致其身心受創，且犯後一再飾詞否認，又未能與女子達成和解，獲得其原諒，犯後態度不佳，法官審結依強制性交罪，處有期徒刑3年8月，本案仍可上訴。