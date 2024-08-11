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景福宮「做十六」成年禮　張善政期勉學子適性發展

▲景福宮「做十六」成年禮

▲「2024成年禮-喜迎十六歲歡喜轉大人」活動。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「2024成年禮-喜迎十六歲歡喜轉大人」活動，10日於桃園區景福宮舉行。市長張善政表示，年禮活動不僅代表著文化傳承，更能提醒年輕人要時刻保持感恩的心，有朝一日為社會奉獻心力；也祈求眾神明繼續庇佑孩子們，讓他們在求學的過程中，能夠適性發展、發揮所長，在將來貢獻桃園、奉獻國家。

張市長說，成年禮是表達感恩的時刻，除感謝眾神明長期以來的庇佑，更要感謝父母在成長過程中的細心照顧。成年禮儀式隆重且溫馨感人，張市長也特別分享父母做過最令他印象深刻的事，並藉此提醒所有年輕人珍惜與父母相處的時光，不要吝於給他們一個溫暖的擁抱。

▲景福宮「做十六」成年禮

而桃園跟所有年輕人一樣都在「轉大人」，包含桃園捷運、航空城等各項重大建設正如火如荼進行中，感謝市民朋友及議員的支持，讓市府團隊更有力量，打造更好的桃園，桃園將持續陪伴所有年輕人一起成長，期盼將來能借重他們的專長，讓桃園繼續穩健成長。

▲景福宮「做十六」成年禮

景福宮主任委員簡征潭表示，景福宮舉辦成年禮已邁入第4年，參與人數連年增加，感謝市府團隊的大力支持，讓此活動辦得一年比一年好。簡主委也分享「做十六歲」的傳統指出，早期民間為讓子女能夠平安順利長大，會到鄰近廟宇請求神明收養「作契子」，並以古錢或銀牌，用紅絨線串成絭，戴在孩子頸上保平安；直到孩子成長至16歲，便會回到廟裡還願「脫絭」，並做十六歲成年禮儀式，象徵子女已成長，賦予責任感。

包括市議員于北辰、林政賢、凌濤、陳美梅、黃婉如、市府民政局副局長賴嘉美、桃園區長許敏松、景福宮主任委員簡征潭、景福宮慈善基金會董事長蘇家明等均一同出席活動。

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