機捷A12遊客中心啟用　張善政：提升桃園國際觀光市場能見度

▲機捷A12遊客中心今天啟用，市長張善政致詞指出，遊客中心啟用希望能提升桃園觀光市場能見度。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（9）日出席「桃園迎客世界零距離」A12遊客中心啟用儀式時表示，桃園為國門之都，是國際旅客造訪台灣第一站，為吸引國際旅客駐足桃園設置A12遊客中心，以一站式服務方式提供旅遊資訊、多國語言諮詢服務、展示在地特色產品，同時提供多種優惠方案，市府將持續推動並優化各項服務，以提升桃園在國際觀光市場能見度。

▲機捷A12遊客中心今天啟用，將提供旅遊資訊、多國語言諮詢服務、在地特色產品等服務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

為推廣桃園觀光旅遊知名度，桃園市觀旅局廣邀在地業者合作，在機捷A12成立遊客中心，今天上午舉行啟用儀式。市長張善政表示，桃園為國門之都，是國際旅客造訪台灣第一站，提供旅遊資訊、多國語言諮詢服務、展示在地特色產品，並提供多種優惠方案，提升桃園市觀光宣傳與提供旅客服務而設置A12遊客中心，除提供遊客各項服務外配合多種優惠方案，市府將持續推動並優化遊客中心各項服務，以提升桃園在國際觀光市場的能見度，進一步促進桃園觀光產業發展。

觀旅局長周柏吟指出，市府推出交通及熱門景點的「桃園旅遊1+1套票」，旅客只要購買桃園捷運1日票或來回票，即可以優惠價格選購Xpark八景島水族館、埔心牧場、小人國主題樂園門票或桃園觀光酒廠抵用劵，以最經濟實惠方式體驗桃園。此外，市府亦將不定期推出更多專屬優惠，邀請更多特色商家參與，以拓展遊客中心服務內容。

▲機捷A12遊客中心今天啟用，市長張善政與多名市議員、廠商等貴賓主持啟用儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，觀旅局為配合國際遊客事先規劃行程需求，市府與Klook、KKday及Trip.com三大旅遊平台合作，即日起提供旅客線上購買旅遊套票，完成購票後，持購買證明至A12桃園遊客中心或易飛網桃園捷運A1、A13站服務櫃台即可兌換。上述網路平台為慶祝A12桃園遊客中心啟用，更加碼推出限量150組的桃園旅遊套票「買一送一」超值優惠，歡迎大家相揪一起來桃園遊玩。