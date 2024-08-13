台水大湳給水廠六合一工程提前完工　桃園17萬戶提前復水

▲台水大湳廠昨天進行高低壓電氣設備檢驗六合一工程，導致桃園、八德等五區約17萬戶停水或降壓。（圖／市府經發局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

台水公司二區處於昨（12）日辦理「大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等六合一工程」停水施工，影響桃園市包括桃園區、八德區、蘆竹區、大園區與龜山區約17萬戶停水及桃園區41里約6.2萬戶降壓，市府經濟發展局今（13）日表示，各項工程已於昨天下午6時許完工，並依計畫提前於今天上午6時30分全面復水完成。

市府經發局指出，這次停水期間，市府為確保工程順利進行，比照去年大規模停水開設機制，市府與區公所同時成立「大規模停水作業應變中心」，由市長張善政指派副市長王明鉅擔任停水應變中心指揮官。

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王明鉅於昨天上午召開「桃園市大規模停水應變中心會議」，邀請台水公司確實掌握各項工程進度，倘遇施工困難或有需要市府協助事項，應即時通報市府應變中心因應，已依原定計畫完成復水。

經發局長張誠說，因應停水期間，經發局除每2小時追蹤各項工程及復水進度外，也針對重要工程施作及復水情形作業等進行檢核，以確保如期復水，同時感謝台水公司順利完成六合一停水工程，並提前完工復水，更感謝市民配合。市府未來持續與台水公司合作，提供市民安全、穩定之用水環境。

經發局強調，市民如有任何供水問題，可撥打台水公司24小時免付費服務專線「1910」、市民專線「1999」或經發局電話（03）332－2101轉分機5266－5269洽詢。