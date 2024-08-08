　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園楊梅看診族有福了！公車722、722A路線明起正式通車

▲桃園區公車「722、722A」由楊梅至捷運三重國小站，將於明（9）日通車。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園區公車「722、722A」由楊梅至捷運三重國小站，將於明（9）日通車。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（8）日主持楊梅市區公車「722、722A」楊梅、桃園長庚轉運站-捷運三重國小通車儀式，張善政表示，原國道客運「9002」楊梅經長庚醫院至台北路線，受疫情影響已於前年底停駛，為滿足楊梅市民通勤需求，市府交通局規劃自楊梅發車往返新北捷運三重國小站之722及722A路線，由亞通汽車客運負責營運，其中722路線可滿足通勤大台北地區需求之鄉親，722A路線則停靠「桃園長庚轉運站」，提供楊梅鄉親至林口長庚醫院就醫新選擇。

▲桃園區公車「722、722A」由楊梅至捷運三重國小站，市府交通局人員在簡報中說明。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園區公車「722、722A」由楊梅至捷運三重國小站，市府交通局人員在簡報中說明。（圖／市府新聞處提供）

張善政指出，722及722A路線自明（9）日起正式啟用，感謝亞通客運公司提供明日楊梅站首班車前50名搭乘市民，每人1張基北北桃生活圈都會通TPASS定期票卡（已加值1200元），啟用後可於30日內暢行基北北桃四大城市，鼓勵市民朋友多加使用生活圈定期票卡，可節省車資並促進大眾運輸發展。

▲桃園區公車「722、722A」由楊梅至捷運三重國小站將於明（9）日通車，市長張善政、立委涂權吉與多名市議員、里長等人參與。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園區公車「722、722A」由楊梅至捷運三重國小站將於明（9）日通車，市長張善政、立委涂權吉與多名市議員、里長等人參與。（圖／市府新聞處提供）

市府交通局長張新福說，722及722A路線服務時間為上午6時至晚間9時，平日往返計36班次、假日往返計32班次，單趟里程約53公里，收費方式同市區公車採里程計費，並適用基北北桃、桃竹竹苗定期票方案、生活圈通勤月票TPASS、本市市民卡乘車等多種優惠；另外，持桃園市民卡乘車可享買一送一優惠（即第2趟優惠18元）及最高票價60元之優惠，相關資訊可至桃園市公車動態資訊系統網站(https://ebus.tycg.gov.tw/ebus/)查詢。

  【 更多新聞】

半年交通取締165件　桃園優秀交警遭「違規左轉車」搶快撞斃

快訊／桃園工安意外！37歲男「10樓電梯井摔落B3」　命危搶救中

不還提款卡「還騙問密碼」盜領9.9萬　中壢荒唐貪警這下慘了

 

 

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
「雙腿夾頸」騰空虐待男嬰！67歲父還有18歲兒　24歲母背景
女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭
快訊／羅嘉翎淚崩喊「對不起大家」
快訊／羅嘉翎跛腳離場！　16強對手若打進金牌戰她還有敗部復活
台灣40年後將「沒有冬天」衝擊溫泉業　未來颱風減少但傷害更大
「看YT自學射箭」挺進奧運！他射出1分意外爆紅
7.1強震晃到站不穩！鹿兒島房倒塌有人受困　道路裂開
快訊／28歲律師淪詐團軍師海削千萬　鄭鴻威求交保被打臉
跆拳道甜心羅嘉翎巴黎奧運首戰　0比2落敗
7.1強震！　日氣象廳急調查：與「南海海槽大地震」是否有關

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南永康就業中心巴結爸爸　找工作送按摩

攜手衛生局行動醫療服務　中埔分局加強反詐騙宣導力道

桃園楊梅看診族有福了！公車722、722A路線明起正式通車

台南勞工局「聚愛築居資源永續」方案　獲台灣永續行動獎金獎

執行署嘉義分署拍賣運動器材　善心人偕同慈善會標下轉捐社區

嘉義老翁心急丟垃圾跌倒　暖警出動協助送醫

安平運河觀光船業者發現幼童落水　奮勇救人送醫

2024第三屆「亞太永續博覽會」登場　台東縣府分享「慢經濟」

冠軍獎30萬！埔里農會復辦美人腿公主選美　高曼容返鄉代言

台電嘉義區處中元普渡關懷鄉里　同仁自發捐白米助弱勢

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　超Man護愛「她被我強制接機」

愛相隨！王齊麟現身桃園球場　陪女友十元上班從早閃到晚

台旅客用梳子收服40隻奈良鹿　排隊「鞠躬討梳頭」畫面爆紅

外國選手跪求台灣珍奶徽章　擊劍王子陳弈通出手助圓夢

邊荷律突被cue三振舞！　秒甜笑應援網暴動：超香

【是沒看到還是裝沒看到？】遞麥給 #王齊麟 他急拍手沒接 #李洋 傻眼XD

吳宗憲轟黃子佼「假掰得要死」　再次喊交棒：演藝圈讓我失望

李洋突打斷記者慌忙糾正　偷對王齊麟比手指愛心❤

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　霸氣護愛「她被我強制接機」

#李洋女友 接機　「甜蜜摟肩」閃度不輸大寶貝

台南永康就業中心巴結爸爸　找工作送按摩

攜手衛生局行動醫療服務　中埔分局加強反詐騙宣導力道

桃園楊梅看診族有福了！公車722、722A路線明起正式通車

台南勞工局「聚愛築居資源永續」方案　獲台灣永續行動獎金獎

執行署嘉義分署拍賣運動器材　善心人偕同慈善會標下轉捐社區

嘉義老翁心急丟垃圾跌倒　暖警出動協助送醫

安平運河觀光船業者發現幼童落水　奮勇救人送醫

2024第三屆「亞太永續博覽會」登場　台東縣府分享「慢經濟」

冠軍獎30萬！埔里農會復辦美人腿公主選美　高曼容返鄉代言

台電嘉義區處中元普渡關懷鄉里　同仁自發捐白米助弱勢

國土署：「13萬戶社會住宅」　未來8年如期興辦

海基會董座傳由吳豐山接任　陸委會：並無所悉

快訊／羅嘉翎傷勢未癒硬拚巴黎奧運　16強落敗教練劉聰達落淚心疼

台南永康就業中心巴結爸爸　找工作送按摩

第一眼看到小島還是貓頭？測驗你是討好人格還是充滿原則

飼主快出現！彰化捕獲超罕見「牛蛇」　防疫所公告認領

結合法式概念的越南料理！Luma Café插旗宜蘭　吃得到牛尾河粉

短延時豪雨轟中南部　下周三後又有颱風生成機率

攜手衛生局行動醫療服務　中埔分局加強反詐騙宣導力道

限時4天必衝！「New Balance Fun釋基地」快來玩遊戲拿好禮～體驗頂級跑鞋More v5

特大顆火烤鹽味腰果 無人工添加 共帶回24包

地方熱門新聞

高雄屁孩爬進冷藏櫃！好市多回應了

為何突換人工草皮？營運成本高無廠商願意投標

2024靈鷲山水陸法會啟建　宗教聯合祈生態永續

一周開1家！馬祖奶茶慶5門市開幕　厚奶茶買1送1

台南豪大雨市區多處淹水未來幾天午後有下雨機率

嘉義市鐵路高架北興陸橋段　實施限高及夜間封閉交維

視察捷運環狀線復原工程　侯友宜：力拚今年底全線復駛

馬來西亞新住民母子「帥哥甩餅帥到凍不了」吸睛

保證取物+不得擾鄰　桃市修正自助選物販賣自治條例草案

道安會報聚焦汐東線要徑工程　侯友宜：保障民眾通行權益

新北地標「守望鶯歌」　榮獲美國繆思設計銀獎肯定

能高越嶺道西段及天池山莊封閉至年底

台東和池上羚羊合照沒禮物可領

亞洲盃青年巧固球奪冠　侯友宜頒9萬元獎勵金

更多熱門

相關新聞

林郁婷陷性別爭議　張善政發聲相挺

林郁婷陷性別爭議　張善政發聲相挺

針對2024年巴黎奧運拳擊國手林郁婷陷入性別爭議，桃園市長張善政今（7）日表示，即便國際奧會再三確認她的比賽資格，但在網路上仍有許多惡意與不實攻擊，令人非常遺憾，已提醒市府各單位辦理活動及規劃政策時，應落實性別平等及運動平權意識，並積極提升市民的平權觀念。

桃市聯合婚禮開放報名　可抽法國巴黎雙人來回機票

桃市聯合婚禮開放報名　可抽法國巴黎雙人來回機票

張善政頒發　桃園捷運小小軌道推廣員証書

張善政頒發　桃園捷運小小軌道推廣員証書

靈鷲山水陸空大法會　8/7桃園巨蛋登場

靈鷲山水陸空大法會　8/7桃園巨蛋登場

六都首長颱風成績單　陳其邁好感度第2

六都首長颱風成績單　陳其邁好感度第2

關鍵字：

桃市新增跨區公車722722A張善政89上路

讀者迴響

熱門新聞

王齊麟難過再發聲：真的有點過分！1舉動被讚男友模範

林郁婷打到笑出來　對手賽後比「雙X」

李洋曬女友合照：第一次出國沒帶球拍

張本智和遭逆轉勝！崩潰：寧願死也不想面對

即／日地震上修7.1！海嘯注意報區域擴大

即／日本6.9地震！發布海嘯注意報

蔡阿嘎說溜嘴「被蘿拉詐騙總金額」！

快訊／吳鳳首發聲：實在很難過！私訊遭灌爆

抽血斷髮！印度女將金牌戰超重150克失格

日7.1地震！2機場封閉跑道　航廈玻璃碎滿地

馬桶吸把悠遊卡竟是停車場神器！他實測全場爆笑

離婚協議被當廢紙依依三月就被逐出前夫家

26歲護士老婆出軌醫生！　綠帽夫絕望身亡

快訊／雲林29歲女騎士內出血搶救無效亡

各國瘋搶珍奶徽章！林郁婷：造成我蠻多困擾

更多

最夯影音

更多

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　超Man護愛「她被我強制接機」

愛相隨！王齊麟現身桃園球場　陪女友十元上班從早閃到晚

台旅客用梳子收服40隻奈良鹿　排隊「鞠躬討梳頭」畫面爆紅

外國選手跪求台灣珍奶徽章　擊劍王子陳弈通出手助圓夢

邊荷律突被cue三振舞！　秒甜笑應援網暴動：超香

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面