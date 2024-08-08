桃園楊梅看診族有福了！公車722、722A路線明起正式通車

▲桃園區公車「722、722A」由楊梅至捷運三重國小站，將於明（9）日通車。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（8）日主持楊梅市區公車「722、722A」楊梅、桃園長庚轉運站-捷運三重國小通車儀式，張善政表示，原國道客運「9002」楊梅經長庚醫院至台北路線，受疫情影響已於前年底停駛，為滿足楊梅市民通勤需求，市府交通局規劃自楊梅發車往返新北捷運三重國小站之722及722A路線，由亞通汽車客運負責營運，其中722路線可滿足通勤大台北地區需求之鄉親，722A路線則停靠「桃園長庚轉運站」，提供楊梅鄉親至林口長庚醫院就醫新選擇。

▲桃園區公車「722、722A」由楊梅至捷運三重國小站，市府交通局人員在簡報中說明。（圖／市府新聞處提供）

張善政指出，722及722A路線自明（9）日起正式啟用，感謝亞通客運公司提供明日楊梅站首班車前50名搭乘市民，每人1張基北北桃生活圈都會通TPASS定期票卡（已加值1200元），啟用後可於30日內暢行基北北桃四大城市，鼓勵市民朋友多加使用生活圈定期票卡，可節省車資並促進大眾運輸發展。

▲桃園區公車「722、722A」由楊梅至捷運三重國小站將於明（9）日通車，市長張善政、立委涂權吉與多名市議員、里長等人參與。（圖／市府新聞處提供）

市府交通局長張新福說，722及722A路線服務時間為上午6時至晚間9時，平日往返計36班次、假日往返計32班次，單趟里程約53公里，收費方式同市區公車採里程計費，並適用基北北桃、桃竹竹苗定期票方案、生活圈通勤月票TPASS、本市市民卡乘車等多種優惠；另外，持桃園市民卡乘車可享買一送一優惠（即第2趟優惠18元）及最高票價60元之優惠，相關資訊可至桃園市公車動態資訊系統網站(https://ebus.tycg.gov.tw/ebus/)查詢。