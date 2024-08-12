張善政探視警匪槍戰受傷員警　強調保障警察同仁執法安全

▲張善政探視警匪槍戰受傷員警。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政12日下午前往平鎮區聯新國際醫院，探視執勤受傷的楊梅警分局員警，並致贈慰問金表示，陳姓員警在執法過程中，不顧自身安危、勇敢面對危險，予以高度讚揚及肯定。市府指出，根據醫院診斷，目前陳員神智清醒，市府將確保陳員獲得最好的醫療照護，並持續給予警察同仁執法工作與安全保障上最大的支持。

張市長說明，陳員與同僚執行勤務時，遭嫌犯朝偵防車開槍，致使陳員背部中彈，子彈由右胸穿出，陳員槍傷位置靠近脊椎和頸動脈，但幸未傷及要害，亦無需手術治療，感謝醫療團隊的細心照料，希望陳員治療順利、早日恢復健康。

楊梅警分局員警12日凌晨2點，在新竹湖口查案爆發警匪槍擊案，一名陳姓警員不幸中彈，經東元綜合醫院搶救拔出子彈後，送往桃園聯新國際醫院急診部救治，聯新國際醫院副院長賈蔚表示，子彈經員警右肩肩胛骨穿越至前右肩上部，子彈未留置體內，肌肉組織受傷，目前情況穩定，已安排檢查，稍晚將進行安排住院。

聯新國際醫院表示，陳姓員警的槍傷是從右後肩胛骨貫穿至前右胸上部，所幸並子彈未留置體內，肌肉組織受傷，目前情況穩定，病人意識清楚，並安排住院接受進一步治療。包括市府警察局長吳坤旭、聯新國際醫院院長許詩典等均到場表達關心。