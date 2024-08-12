督導不周！柯文哲不能一句道歉都沒有　黃揚明籲：信任得來不易

▲柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷「政治獻金風暴」，今（12日）民眾黨召開記者會，指控會計師端木正以「時間來不及」為由，將漏報的2000多萬元擅自調節成9筆申報。而端木正立即發出聲明澄清，相信監院、檢察署必能詳盡調查相關證據，釐清真相，還會計師清白。對此，媒體人黃揚明表示，這份聲明，沒針對被指控案情有任何描述，而柯文哲身為黨主席，督導失當，不能一句道歉都沒有。

端木正稍早發出聲明，他表示，關於柯文哲先生政治獻金申報案，本所會計師提供之簽證服務，均依法令規定處理，相信監察院及檢察署必能詳盡調查相關證據並釐清真相，以還會計師清白。本所再次強調，本件並不影響本所之營運，以及所有對客戶所提供之審計與顧問等服務，本所將繼續秉持「誠信正直」為客戶提供優質服務，並遵循專業規範執行相關業務。

對此，黃揚明於臉書表示，端木正的聲明，表面自稱清白，但卻沒針對被指控的案情有任何描述，除非他真的能爆更多料，否則，現在就興奮到高潮的人，可能期望越高、失望也會越高。

黃揚明認為，柯文哲身為黨主席、總統候選人，即使沒處理帳務，但督導失當，不能一句道歉都沒有。第三勢力的支持者中，有許多都是對藍綠傳統結構不滿，若現在民眾黨柯文哲的狂熱支持者瞎挺、亂出征，甚至去說什麼藍綠也一樣的論調，那就沒有支持第三勢力的必要了。

最後，黃揚明強調，還是那句老話，信任得來不易，失去卻常在一瞬間。

另外，陳智菡回應端木正聲明，她指出會計師擅自「調節差額」，皆為端木正週末與本團隊共同查帳時，現場親口承認，柯文哲競選團隊每月付出七萬餘元委託端木正，並提供所有憑證，卻被會計師不當處理，引發外界爭議、遭致名譽受損，盼端木正誠實為上，並清楚向監察院、檢察署等單位詳盡說明，善盡會計師責任，並還柯文哲競選團隊清白。

▼端木正聲明。（圖／端木正提供）