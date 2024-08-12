神秘公司「蒔間」收柯文哲千萬！利安達急切割：僅處理記帳、報稅

▲民眾黨主席柯文哲政治獻金疑雲不斷。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴延燒，外界細數柯文哲透過競選經費支出的公司，發現第7名「蒔間有限公司」在短短3個月拿了宣傳費總計1000萬元，但打電話過去卻是「利安達平和聯合會計師事務所（下稱利安達）」。對此，利安達稍早也緊急發出聲明，撇清與蒔間公司的關係。

據了解，蒔間公司原名為軍宇國際有限公司，於2017年4月5日成立。去年7月5日，該公司更名為蒔間有限公司，並在今年8月1日遷址至台北市大安區信義路四段96號9樓。該公司也被揭露在去年10月至12月間，陸續獲得柯文哲競選總部的三筆宣傳費，總計達千萬元，但該臉書粉專只有個位數追蹤，且電話打過去卻是「利安達會計師事務所」。

網紅「四叉貓」還肉搜發現，「蒔間有限公司」粉絲團只追蹤三個目標，其中某位馬來西亞帳號的好友名單有一位「Amanda Chien」，疑似有另一個本尊同名帳號與陳智菡互為好友，因此質疑雙方互為窗口，並提到利安達可能是來自對岸的會計公司，引發外界遐想。

▲民眾黨團主任陳智菡。（圖／民眾黨提供）

對此，利安達今日發表聲明釐清與蒔間公司的關係。該事務所表示，蒔間公司自成立以來，僅委託該事務所處理記帳和報稅等業務，並依公司要求登載相關會計紀錄，以提出稅務申報。該事務所強調，該公司自成立伊始，即未將公司地址或總機電話登記在該事務所，「為正視聽，特此聲明」。

另外，陳智菡則澄清，自己跟「蒔間公司」完全無關，自己會加「蒔間公司」同仁的臉書好友，是因為對方製作影片後希望下廣告，而下廣告得透過柯文哲社群相關後台，所以自己身為柯文哲社群管理人就加了好友，「這種斷章取義、隨便連連看、帶風向行為，我真的覺得非常惡意。」

▼利安達發出聲明澄清。（圖／翻攝自利安達官網）