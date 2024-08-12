得知端木正未按憑證逐筆輸入　柯文哲曝當下心情：其實很無言





▲柯文哲、黃國昌直播。（圖／翻攝自YouTube／黃國昌）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風暴，民眾黨查帳後12日對外表示，會計師端木正以「時間來不及」為由，將漏報的2000多萬元擅自調節成9筆申報，但外界認為此理由太過驚悚，評價兩極。柯文哲晚間表示，自己第一時間看到尼奧發聲明時，內心想說「怎麼可能發生那種事」，後來得知是會計師沒按照憑證逐筆輸入，「其實很無言」。

民眾黨立委黃國昌每週一晚上都會在YouTube頻道開直播，今日臨時與柯文哲一同進行直播，標題為「來聊聊大家關心的事情」。黃國昌說明，這週末有非常多支持者跟他一樣，看到有廠商出來說民眾黨政治獻金申報上有問題，內心都覺得非常驚訝，「但我始終相信，柯文哲絕對不可能在這選舉過程當中，將一分一毫的錢，跑到自己私人口袋裡面去。」

黃國昌提及，今日下午記者會，時任總幹事黃珊珊、副總幹事陳智菡、財務長李文宗也出來清楚說明事件始末，相信大家看完記者會後，心裡第一個是可以重新確認「民眾黨也好、柯文哲也好，我們很珍惜每一個支持者對我們的支持，所以我們自己在面對這樣的問題時，是用很嚴肅態度去面對的。」

隨後輪到柯文哲向網友打招呼，並認為黃國昌第一次看到消息時應會很「shock（驚訝）」、「一定會覺得真的假的？」而黃國昌則說，自己從一開始就不相信柯文哲將錢污到私人口袋，只是有一點驚訝，想說到底過程是怎麼樣。

黃國昌詢問，柯文哲看到尼奧行銷公司發聲明時，心裡想法為何？柯文哲直言，當時想說「怎麼可能發生那種事」，還要團隊成員去查查看怎麼一回事。

黃國昌再問，當同仁翻箱倒櫃將單據找出來逐筆清查後，得知是會計師沒按照民眾黨提供的憑證逐筆輸入，柯當下想法為何？柯文哲稱「其實很無言。」第一次聽到消息的時候想說「怎麼可能」，但因為自己沒有拿錢，內心也曾想過一絲懷疑，質疑是被會計師污錢？還是財務部污錢，又或是兩個人聯手起來污錢？

柯文哲說，後來自己就叫民眾黨秘書長周榆修、陳智菡，把憑證拿出來一筆筆調查，查到晚上就發現好幾百萬元的憑證沒輸入進去，便大概知道怎麼回事了。