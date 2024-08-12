快訊／柯文哲道歉了！認團隊把關不足：不會因此失去對人信任

▲柯文哲道歉「團隊有責任」，但他相信對方不是蓄意欺騙，而是便宜行事造成。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金風暴，民眾黨12日指控是會計師端木正以「時間來不及」為由，將漏報的2000多萬元擅自調節成9筆申報。對此，柯文哲晚間也發文回應，競選團隊雖不知會計師漏報、虛報，但把關不足也有責任，後續將清查單據、追究會計師的法律責任。他表示，儘管外界陰謀論不斷，但他相信這次事件是便宜行事造成，並非蓄意欺騙，「我不會因此失去對人的信任」。

柯文哲臉書全文如下：

從錯誤中學習， 以更高標準自我要求，我們會反省改進、持續進步，不讓支持者失望，我們也不能被任何挫折擊垮。

當公布政治獻金資料後，承包我們競選活動的廠商發出聲明，指控團隊的政治獻金申報不實，我深感錯愕，在周末假日時間，召集會計師、競選團隊的相關人員，逐筆查對。

兩天下來，我們找出會計師漏報的1817萬支出單據，收款的廠商、時間、金額、金流都有，每一筆都是用於競選活動，沒有流入個人口袋。記者會上，我們將單據全部攤開供大眾檢視。

然而，我也承認競總將所有憑証交給會計師處理之後，去監察院申報時，我們也沒有再做最後的檢查。



儘管，「漏報」、「短差」、到「虛報」，競選團隊事前並不知情，我們也有應盡的責任。目前團隊已經清查競選支出40萬以上之單據，接下來還要加緊腳步，清查所有單據，並追究會計師法律責任。

我的人生一路走來，各種挫折與打擊從沒少過，這一次各種陰謀論齊發，但我仍寧可相信，這是來自人性的惰性，便宜行事造成的，而非蓄意的欺騙。我也不會因此失去對人的信任，也不會讓自己被擊垮。我們會更努力的完成支持者對我們的託付，對美好臺灣的期待。

很抱歉這一次我們沒有做好，但是我們會繼續努力，繼續前進。