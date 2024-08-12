難過害粉絲心情洗三溫暖　柯文哲自認「低級錯誤」：講了也不被相信

記者袁茵／台北報導

因為會計師的漏報與虛報，讓民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金申報不實風暴，外界也質疑民眾黨怎麼會犯如此「低級錯誤」。柯文哲晚間也直言，自己也在想為何犯「低級錯誤」，且內心最難過的就是，這2天支持者心情都在洗三溫暖，且不知道怎麼講這低級錯誤，講了也不被相信。

民眾黨立委黃國昌每週一晚上都會在YouTube頻道開直播，今日臨時與柯文哲一同進行直播，標題為「來聊聊大家關心的事情」。而黃國昌開場就先力挺柯文哲，表示自己始終相信，柯文哲絕對不可能在這選舉過程當中，將一分一毫的錢，跑到自己私人口袋裡面去。

柯文哲也透露，自己從昨天晚上就開始寫檢討報告，並總結檢討內容是「團隊應該完整一點」、「Key帳跟查帳不該同個人」、「Key完後應該要再確認一次」，就是太便宜行事、太信任人，「老實講人家說『你們怎麼犯這麼低級錯誤？』，對啊！我也在想這問題。」

柯文哲直言，犯了很多低級錯誤，外界問他要不要道歉，「其實我內心最難過的是，那些⋯其實支持者會覺得⋯我相信這2天很多支持者，應該心情都在洗三溫暖，想說『奇怪阿北會貪污』、『怎麼會有這麼離譜的錯』、『真的假的，還是在找人頂罪？』等，老實說這麼低級的錯誤，我都不曉得怎麼講，講了人家還懷疑、都不太相信。」

▼柯文哲、黃國昌直播。（圖／翻攝自YouTube／黃國昌）