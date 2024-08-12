自曝昨晚開始寫檢討報告　柯文哲嘆「識人不明」：一大堆都不是理由

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲遭質疑政治獻金做假帳，民眾黨12日開記者會澄清，會計師端木正將漏報的2000多萬元，擅自調節成9筆申報，才會出現虛報的情況。柯文哲晚間在與民眾黨立委委黃國昌直播中也透露，昨晚有在寫檢討報告，認為犯了嚴重錯誤，其中包括競總應找多一點人、不能將重要業務委外，Key帳與查帳不應該是同一人，「還有一點，就是我們識人不明。」

黃國昌每週一晚上都會在YouTube頻道開直播，今日臨時與柯文哲一同進行直播，標題為「來聊聊大家關心的事情」。而黃國昌開場就先力挺柯文哲，表示自己始終相信，柯文哲絕對不可能在這選舉過程當中，將一分一毫的錢，跑到自己私人口袋裡面去。

但黃國昌一開頭便詢問，在這段過程中，柯文哲覺得民眾黨犯下最嚴重的錯誤為何？柯文哲回應「瑞士乳酪理論（Swiss Cheese Model）」，也就是說每個地方都有錯，然後就這樣穿過去。

▲柯文哲、黃國昌直播。（圖／翻攝自YouTube／黃國昌）

柯文哲提及，自己昨晚就在寫檢討報告，如果重來一遍，當時競總組成應該要多一點人，不然就是「混合編組」，因為選舉大概花了半年的時間，要臨時聘雇這麼多人，選後又要解散，這突然的遣散就花了近1、2個月時間，「我們當時想說把人精簡，可以委外就委外」，如果別人來要錢就支出，而帳單有支出的款項，就花錢找會計師處理。

柯文哲說明，首先我們幾乎把重要的業務委外，但理論上重要業務、核心業務，應該要保留在團隊內，只有少部分委外，不應該整個委外；第二點，當時心態是「花錢找會計師處理，應該會處理好」，但沒想到又犯了一個錯誤，也就是應該將Key帳、查帳分為不同人，如果自己Key自己查，那當然會有問題。

「還有一點，就是我們識人不明。」柯文哲認為，「你有問題你要講啊！」後來聽了一大堆理由，都不是理由，且Key進去後財務部竟沒做最後確認，想說花錢請會計師Key帳就進去了，也沒Key好後再查，「如果多一個動作再查，就會發現怎麼有幾筆大的？」

最後，柯文哲總結檢討內容，分別是「團隊應該完整一點」、「key帳跟查帳不該同個人」、「key完後應該要再確認一次」，柯文哲感嘆，就是太便宜行事、太信任人，「人家說你們怎麼犯這麼低級錯誤？對啊！我也在想這問題。」