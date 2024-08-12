被爆已讀不回戴利玲　黃珊珊反問：鍾小平講的話能信嗎？

▲黃珊珊說明金流爭議。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨12日召開記者會回應政治獻金金流爭議，時任民競選總幹事的黃珊珊日前遭國民黨台北市議員鍾小平指控，尼奧跟時樂公司負責人戴利玲有聯繫她，卻被已讀不回1天多。對此，黃珊珊反問，「鍾小平的話你們還要相信嗎？」

鍾小平昨透露，自己接到戴利玲陳情，指民眾黨帳目上3筆款項共916萬不存在，而戴利玲會找上他，是因為打給黃珊珊沒接、傳LINE訊息又已讀不回。

對此，黃珊珊僅簡短回應，「鍾小平的話你們還要相信嗎？」並未多做說明。

至於與戴利玲的關係，黃珊珊說，她是朋友，他們公司本來就辦大型活動廠商，他們很適合，而當發現這件事就有立刻反應，民眾黨清查完畢發現沒有問題，但還要另外找會計師確認，這對廠商是很大打擊，因為他們會有逃漏稅的問題，戴發聲明後民眾黨就立刻去處理。

而有關外界質疑的金流，時任競總發言人陳智菡指出，目前已將41萬元以上支出的收據全部調出來，發現有15筆漏報，也就是沒如實申報給監院，但有2筆誤報，會計師端木正卻自稱「時間來不及」就擅自調節成9筆申報，將短差2000多萬元申報到時樂與尼奧、木可等公司。

陳智菡說，現在只查41萬元以上的金額，但還有很多41萬元以下支出恐有漏報情形，「這位會計師把收入減掉支出跟剩餘款後，去調節當中的2000餘萬元，並分成9筆申報，且會計師沒有告訴競總任何人員，自行將短差2000多萬元申報給時樂與尼奧、木可等公司。」