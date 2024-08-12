評民眾黨記者會「滿頭問號」　黃揚明：都是會計師一個人的問題？

▲柯文哲今開記者會說明政治獻金金流問題。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷「政治獻金申報不實風暴」，今（12日）親自召開記者會，說明調查結果。時任競總發言人陳智菡於記者會表示，經清查發現會計師端木正以「時間來不及」為由，將漏報的2000多萬元擅自調節9筆申報，但並未告知競總，將依法追究其責任。對此，媒體人黃揚明表示，這場記者會沒給媒體問到飽，不及格，看完整場，還是滿頭問號，所有問題都是會計師一人？

民眾黨召開「柯文哲總統大選政治獻金申報說明記者會」，針對柯文哲競選團隊，於總統大選政治獻金申報過程出現問題，經全面清查後，民眾黨發現15筆漏報，沒有如實申報給監院，但有2筆誤報，會計師端木正自稱「時間來不及」擅自調節成9筆申報，將短差2000多萬元申報到時樂與尼奧、木可等公司。而時任柯文哲競辦總幹事黃珊珊則說明，將會依法追究其責任。

對此，黃揚明於臉書表示，端木正先生，您請好好保重，被指控做假帳了！這場記者會沒給媒體問到飽，老實說，不及格。

黃揚明認為，看完整場民眾黨記者會，還是滿頭問號，所有問題都是會計師一人？真是好大的膽子！至於鬧場的台灣國人士，簡直無聊透頂。

而《東森新媒體ETtoday》記者實際致電給會計師端木正，但對方手機關機，並未接通。

▼遭指控擅自調節帳務的端木正，昔日與柯文哲合影。（圖／民眾黨提供）