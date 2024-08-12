7縣市加碼福利卻被扣補助　李彥秀嗆賴清德：對得起孩子的未來？

▲國民黨立委李彥秀。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

傳出中央政府近年以「縣市執行非法定社福支出」為由，扣除7個地方縣市的補助款，包括：桃園市、台南市、澎湖縣、嘉義縣、苗栗縣、雲林縣及南投縣。國民黨立委李彥秀今（12日）對此砲轟， 「請問賴清德與民進黨，你們對得起孩子的未來嗎？」

報導指稱，桃園市長張善政上任後，加碼敬老禮金、凍卵營養金、產後憂鬱心理諮商計畫、五歲幼兒教育助學金、好孕專車等社福措施，使得非法定社福支出從前年的59億元大增至去年的87億元，卻被中央扣減1億元補助款，幅度最高。

李彥秀批，這是完全無法接受的，中央集權又集錢的作法，根本就是牴觸憲法地方自治的精神。事實上，各縣市因為人口結構、需求差異以及政策目標不同，本來就可以因地制宜推出差異化的社會福利制度，以桃園市及苗栗縣為例，加碼營養午餐、生育補助經費，也是照顧學童的需要以及鼓勵低迷的生育率，請問照顧孩子、加碼未來何罪之有？

李彥秀表示，總統賴清德可以一句話，私立大專院校學費一年補助約3.5萬元，而苗栗縣推動「高鈣午餐」計畫，師生每人每餐補助10元卻要遭到懲處，請問這樣公平嗎？合理嗎？

李彥秀感嘆，這也是在野黨要求修改財劃法的根本原因，無論是中央統籌分配稅款還是一般補助款占國稅的比例，皆是不斷下降，整體已從2014年的33.53％下降至28.06％，地方政府的施政必須看中央的臉色。