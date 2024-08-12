陳佩琪找兒當人頭開公司事先知情嗎？　柯文哲避回離場

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議扯出案外案，柯文哲兒子成立資本額10萬元「智堯資訊傳媒有限公司」，將地址設在民眾黨中央黨部，柯妻陳佩琪卻跳出來自首，是仍具公務員身份的她想成立「小草咖啡廳」，所以先用兒子名字開公司。面對找兒子當人頭開公司，柯文哲12日並未正面回應，僅說至今東西都擺在那裡；但被問到事先是否知情？柯文哲則避回。

▲柯文哲面對妻子用兒子人頭開公司一事未正面回應。（圖／記者湯興漢攝）

民眾黨12日下午2時舉辦「柯文哲總統大選政治獻金申報說明記者會」，出席人員除了柯文哲，還有與「時樂股份有限公司」、「尼奧創意行銷有限公司」負責人戴利玲關係匪淺的時任競總總幹事黃珊珊，以及時任競總副總幹事陳智菡，「木可公關行銷有限公司」老闆李文娟的哥哥、時任競總財務長李文宗。

針對具有公務人員身份的妻子陳佩琪，因為想開「小草咖啡廳」，就找兒子當人頭開公司一事，柯文哲回應，「我們在選舉完以後，覺得組織是我們的弱項，當時有全國性小草咖啡連鎖店計畫，所以陸續在準備。」但大家想法很多，討論到現在也還沒做，只是在陸續準備，「到現在為止，東西就擺在那裡，故事就是這樣而已」。

但只見柯文哲回答結束後，便起身準備離開會場，大批媒體衝上前追問，是否事先就知情？柯文哲皆不回答，僅在幕僚協助下緩慢離開會場。