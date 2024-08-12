向「好閨蜜」戴利玲致歉！黃珊珊：依法追究名嘴不實指控　絕不寬貸

▲柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明，圖為時任競總幹事黃珊珊。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

「時樂股份有限公司」、「尼奧創意行銷有限公司」負責人戴利玲日前聲明，未收到民眾黨申報3筆共916萬4311元支出；由於戴利玲與民眾黨立委黃珊珊情同姐妹，現在卻出來反咬，引發外界熱議。對此，黃珊珊說明，自己非常感謝戴利玲多年的協助，現在因會計師虛報不實而被連累，已親自表達歉意，而側翼名嘴的不實指控對戴造成傷害，她也將依法追究法律責任，絕不寬貸。

民眾黨12日下午2時舉辦「柯文哲總統大選政治獻金申報說明記者會」，出席人員除了民眾黨主席柯文哲，還有與「時樂股份有限公司」、「尼奧創意行銷有限公司」負責人戴利玲關係匪淺的時任競總總幹事黃珊珊，以及時任競總副總幹事陳智菡，「木可公關行銷有限公司」老闆李文娟的哥哥、時任競總財務長李文宗。

針對「好姐妹」戴利玲這回出來爆料，會不會覺得被反咬一口，以及外傳黨內質疑黃危機處理有問題，會不會負起相關政治責任？黃珊珊說明，戴利玲是她的朋友，競選市長期間的3場造勢大會都由她辦理，這次總統大選，不管是柯文哲演唱會或最後6場大型活動，都是很適格的廠商，且與民眾黨有合作關係。

黃珊珊提及，戴利玲在發現這件事情後，有跟她做反應，而她也有立刻跟黨部回報，但當財務部清查完畢、沒查到問題後，還得找會計師討論時，在中間這段時間有些耽誤，「對廠商來說，他們很清楚沒有這筆收入，會有很明顯的逃漏稅問題，對廠商來說是很大的打擊。」

黃珊珊稱，是就是、不是就不是，當戴利玲發了聲明後，民眾黨也立刻做了相關處理，並因此找出正確的單據，每一個人在社會上做事，都是秉持正直跟誠信，不是誰要來鬥爭誰，「是就是，不是就不是」。

隨後，黃珊珊也於臉書發表聲明，提及戴利玲是她的朋友，本來就是業界非常專業的大型活動演唱會規劃設計與傳播行銷公司，也於台北市長選舉時協助大小活動，總統大選時也接受競選總部委託執行大型活動專案，以及活動需要購買電視媒體轉播時段，也委由時樂公司代為採購，支出憑證與銀行往來紀錄都完整無誤，「我非常感謝她多年的協助」。

黃珊珊說，現在因為我方競總委託的會計師虛報不實收入，連累尼奧公司遭受外界多日攻擊，「我已親自表達歉意，也深感不捨，側翼與名嘴不實指控，對戴利玲與尼奧公司造成傷害，我也將依法追究法律責任，絕不寬貸！」