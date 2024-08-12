報帳要經李文娟審核？李文宗「護妹」：競選財務多　她是協助而已

▲柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明，圖為時任財務長李文宗。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議延燒，被爆疑似透過授權方式，將新台幣近4000多萬元選舉募款流向「木可公關公司」；且前社會力部組長徐慈檉爆料，當時報帳要經過「木可公司」老闆李文娟審核，但競辦財務總管明明是李文娟的哥哥李文宗。對此，李文宗回應，李文娟就是協助而已。

民眾黨11日下午5時宣布，將在今（12日）下午2時舉辦「柯文哲總統大選政治獻金申報說明記者會」，針對柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報過程出現問題，經全面清查後，時任競選團隊成員將一併公開說明，向社會大眾釋疑。

而說明會的出席人員，除了柯文哲外，還有與「時樂股份有限公司」、「尼奧創意行銷有限公司」負責人戴利玲關係匪淺的時任競總總幹事黃珊珊，以及時任競總副總幹事陳智菡，還有「木可公關行銷有限公司」老闆李文娟的哥哥、時任競總財務長李文宗。

針對前黨員徐慈檉爆料，當時在社會力部報帳要經過李文娟審核，當時財務到底是李文宗還是李文娟負責，為什麼會有李文娟經手？李文宗回應，「這裡所有憑證裡面都是我簽字，整體來講的話，因為競選有關財務事項非常多，她就是協助而已。」

▲柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明。（圖／記者湯興漢攝）

關於柯文哲政治獻金爭議，一開始是由「木可公關行銷有限公司」最備受討論，該公司負責人為李文娟，李文娟為柯文哲在台北市政府時期的親信、同時也是高中同學的李文宗的妹妹；而網紅「四叉貓」透過監察院政治獻金公開查閱平台公布的資料做查詢，發現「木可公關行銷有限公司」從柯文哲身上拿走3963萬2623元，其中有700萬元上寫「授權金」，但因外界普遍認為「授權金」是指肖像授權，質疑柯文哲要用自己的肖像賺錢，為何反而要給木可費用？

民眾黨當時解釋，所謂「授權金」是「授權」木可代為管理的成本費用，競選期間應援小物種類繁多、業務繁雜，這些程序皆統一委託「木可」代為管理等行政作業，包含理貨、寄貨、送貨、倉儲及客服等多項業務，相關揭露之「授權」費用實為委託作業管理。

此外，民眾黨前社會力組長徐慈檉爆料，辦公室申請款項簽核的順序是社會力部主任、柯文哲競辦主任周榆修，接著再到李文娟，使外界質疑李文宗、李文娟誰才是真的財務總管？