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林思宏醫師與霧鹿國小　在大安森林公園辦音樂會

▲台東縣海端鄉霧鹿國小與「林思宏 X5 醫師慈善基金會」11日於台北「大安森林公園」舉行「Kulumaha 回家吧！唱我們的歌」音樂祭。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲霧鹿國小與「林思宏 X5 醫師慈善基金會」11日於台北「大安森林公園」舉行「Kulumaha 回家吧！唱我們的歌」音樂祭。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣海端鄉霧鹿國小與「林思宏 X5 醫師慈善基金會」11日於台北「大安森林公園」舉行「Kulumaha 回家吧！唱我們的歌」音樂祭，除了將布農生活文化設計成闖關活動外，師生並充當起台東「一日觀光大使」宣傳台東的好山、好水、好空氣。

▲台東縣海端鄉霧鹿國小與「林思宏 X5 醫師慈善基金會」11日於台北「大安森林公園」舉行「Kulumaha 回家吧！唱我們的歌」音樂祭。（圖／記者楊漢聲翻攝）

霧鹿國小師生、村民跨越中央山脈來到相距295公里的台北大安森林公園辦活動，同行還有推動布農文化不遺餘力的85歲國寶級胡金娘老師。除了霧鹿國小同學和歌手輪番上臺，罕病基金會小朋友帶來的表演同樣獲得熱烈的掌聲。

▲台東縣海端鄉霧鹿國小與「林思宏 X5 醫師慈善基金會」11日於台北「大安森林公園」舉行「Kulumaha 回家吧！唱我們的歌」音樂祭。（圖／記者楊漢聲翻攝）

主辦活動的林思宏醫師表示，在因緣際會下瞭解霧鹿國小的小朋友想學樂器組樂團的願望，除了協助提供學習過程所需的師資、樂器購買的經費外，還陸續在霧鹿國小和利稻分校各舉辦「Kulumaha 回家吧！唱我們的歌」音樂祭活動，目的是希望搭建一座音樂交流的平台，讓小朋友學習成果透過舞臺相互分享。這次克服各種挑戰還把音樂祭幾乎是「原汁原味」複製到「大安森林公園」舉辦，希望讓北部民眾就近就能認識和體驗布農的生活文化。

▲台東縣海端鄉霧鹿國小與「林思宏 X5 醫師慈善基金會」11日於台北「大安森林公園」舉行「Kulumaha 回家吧！唱我們的歌」音樂祭。（圖／記者楊漢聲翻攝）

霧鹿國小校長郭惠珍感謝林思宏醫師讓同學們「圓夢」，這次大安森林公園辦活動也規劃布農文化闖關活動，讓民眾體驗洗愛玉、搗麻糬、吹狩獵羌笛、打陀螺、製作陷阱等傳統活動。音樂祭除了霧鹿國小的學童與創作歌手王宏恩聯手歌唱表演外，還有包括農男美女樂團、蘇瓦那樂團、馬詠恩、罕見疾病基金會音樂才藝班以及創作型歌手曾煥祁CØZY等，精彩的節目表演讓臺下民眾掌聲不斷。

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