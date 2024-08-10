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強化社會安全網考核績效優良　台東榮獲全國第三

▲強化社會安全網考核台東榮獲全國第三。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲強化社會安全網考核台東榮獲全國第三。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

衛福部10日在財團法人張榮發基金會國際會議中心舉行113年強化社會安全網績優人員及團體頒獎典禮，並表揚112年度中央對直轄市與縣（市）政府執行強化社會安全網績效考核績效優良者，邀請行政院卓榮泰院長蒞臨頒獎，台東縣獲全國第3名，調增113年中央補助比率5%，預估為新台幣830萬元。

此次考核結果績效優良，台東副縣長王志輝代表台東縣長饒慶鈴感謝社政、衛政、警政、教育、原民、民政、法務及所有投入社安網的社工及夥伴，臺東縣在各縣市競爭激烈情形下考核分數95.9分，不但成績更加進步且連續2年特優，還獲得全國第三，相當不易，我們更要保持好的方法並調整不足之處，繼續努力。

縣府執行社安網落實政府單位一體性，以共好的方式做決策，今年在縣府層級會議更要求各局處提出服務亮點，串聯各網絡單位規劃符合本縣現況的整合性服務，接住需要幫助的個人與家庭，讓臺東每個家庭及個人都能擁有安全及幸福的生活。

社會處長陳淑蘭指出，此次獲獎是「臺東照顧‧標竿服務」充分落實展現，統計112年服務成果，集中篩派案中心1處，受理案件4,230件，且98.23%案件於時限內完成派案；社會福利服務中心4處，結合超過100個民間團體，提供1,070戶脆弱家庭服務。兒少保護區域醫療整合中心1處，協助嚴重且複雜之兒虐驗傷診療服務；社區心理衛生中心2處，服務合併多重議題社區精神病人7,862人次；完成布建精神障礙者協作模式據點1處，協助42名共1,841人次精神障礙者發展夥伴關係。

今年更落實縣長開放、整合、創新施政理念，各網絡單位提出亮點計畫包含「推動弱勢青少年就業準備計畫」、「旅宿業職業訓練」、「愛相挺計畫」、「親職減壓賦能共照中心」、「身心障礙者服務中心」、「走進部落‧原鄉我來守護計畫」、「致贈獨居老人與脆弱家庭愛心餐」等。為接住因故墜落的家庭，方方面面都需要各個單位與社區通力合作，協助及陪伴脆弱且面臨多重問題的家庭度過困境與復原。縣府將持續與社安網夥伴們一起協力合作，逐步精進修正相關配套與服務措施，攜手護住有需要的縣民。

縣府同時呼籲需要全民一起共同建立堅韌的社會安全網，民眾如有遭受或知悉家庭暴力、性侵害、性剝削、性騷擾等不當對待及脆弱家庭情事，不分縣市、24小時可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」，或可線上通報「關懷E起來」：https://ecare.mohw.gov.tw/# 讓相關服務可以介入協助有需要的民眾，共同營造台東成為安全友善幸福城市。

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