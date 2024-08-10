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台東縣府攜手千禧之愛健康基金會　推動肌少症防治

▲「肌力報到 蛋白送到」計畫。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「肌力報到 蛋白送到」計畫。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣肌少症防治工作推展成果佳，由生策會與生策中心主辦的「第一屆高齡健康產業博覽會」，日前於台北南港世貿展覽館一館開展，財團法人統一集團千禧之愛健康基金會於「高齡生活科技體驗展區」，展出今年與台東縣政府社會處、原住民族行政處合作，在縣內31處社區照顧關懷據點與8處文化健康站，所推動的「肌力報到 蛋白送到」計畫肌少症防治成果。

饒慶鈴縣長指出，截至今年6月底，台東縣共4萬1614位65歲以上長者，佔總人口比例19.74%，縣府致力朝高齡友善城市邁進，持續推展各項計畫，除了社區照顧關懷據點，也透過獨老關懷、敬老楷模、長青嘉年華系列活動等，使長者能在地老化、健康老化、活躍老化，打造慢活宜居城市。

千禧之愛健康基金會於「高齡生活科技體驗展區」會場，展出與台東縣政府社會處、原住民族行政處合作，名為「肌力報到 蛋白送到」之專案，共有逾800位長輩參與。藉由為期12周，每周2次練跳由臺大醫院北護分院指導、基金會製作拍攝之「肌力報到活力操」，搭配基金會提供之無糖豆奶及高纖低脂牛乳來補充能量和蛋白質，達到轉「肌」目的的正向指標，並將成果展示於【千禧之愛】肌力報到蛋白送到臉書社團(網址：https://reurl.cc/34Nj7L)。

台東縣社會處長陳淑蘭與原住民族行政處長方銘總表示，感謝千禧之愛健康基金會關注臺東縣長者的健康福祉，未來縣府將持續推動友善關懷老人服務、規劃社區多元老人照顧模式，以因應現階段高齡社會需求，並為超高齡社會預做規劃準備，落實台東縣老人福利政策願景，讓台東不只是台東。

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