鹿野溪溯溪返程遇暴漲！1男落水幸運上岸　同伴慘困溪畔求援

記者楊漢聲、莊智勝／台東報導

台東縣消防局10日晚間8時許接獲報案，稱鹿野溪有民眾進行溯溪活動，但卻因溪水暴漲，導致2名男子無法前進，其中一人落水，但幸運自行上岸，另名男子則受困溪畔，急需協助。警消到場後立即展開救援，但一度因水流過於湍急無法渡河，最終於深夜11時29分接觸受困男子，並於11日凌晨1時02分成功將他救返岸邊。

▲溯溪遇溪水暴漲，1男受困，警消到場救援。（圖／記者楊漢聲翻攝）

警消初步了解，現場共有4名遊客(3男1女)，均來自不同縣市，10日上午一行人抵達鹿野溪進行溯溪活動，未料傍晚返程時遇上溪水暴漲，其中周男(23歲)、及王男(25歲)當場遭強勁水流沖走，一度想攀附山壁尋找著力點，但均徒勞無功，過程中周男不慎落水，但幸運自行上岸，並未受傷；而王男則是在慌亂中爬上對岸溪床，受困溪畔。

同行友人見狀後立即對外求救，警消立即出動5車、救生艇1艘、人員9名、義消8名到場救援，並於8時33分抵達現場，因水勢湍急無法渡河，警消立即著救生裝備、使用拋繩橫渡，於23時發現受困民眾(25歲男性)，救援人員以橫渡方式進行救援，於23時29分接觸待救者，立即協助穿著救生裝備，並於01時02分以繩索確保安全返抵岸邊，經救護人員檢傷後，身體狀況良好未送醫。

警消呼籲，近期天氣午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，請民眾從事登山、溯溪、戲水等活動時注意天候變化以保障自身安全。