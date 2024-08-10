文化與安全並重　警方MADAWDAW阿美族文化節宣導交通+反詐

▲警方參與MADAWDAW阿美族文化節交通與反詐宣導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

臺東縣警察局成功分局8月10日參與了MADAWDAW阿美族文化節活動，為這場充滿傳統魅力的盛會增添了安全保障。這項阿美族的重要文化活動匯聚了精彩的傳統表演、手工藝展覽和美食攤位，讓參與者深入體驗阿美族豐富的文化與習俗。成功分局特別在活動現場設立宣導攤位，向參與民眾提供交通安全與反詐騙資訊，將文化傳承與公共安全意識巧妙結合。

活動從10時開始到21時結束，現場除了有豐富多彩的傳統歌舞表演、精美的手工藝品展示、令人垂涎的美食攤位，以及美麗的煙火秀可以欣賞外。主辦方還安排了許多互動活動，讓參與者能夠親身體驗阿美族的文化魅力。

在現場成功分局攤位上，警員們以熱情親切的態度與民眾互動，發放交通安全宣導品，並針對當前常見的詐騙手法進行詳細解說。提醒民眾在享受節慶氛圍的同時，也要保持警覺，確保自身安全。這種寓教於樂的宣導方式，不僅提高了民眾對安全議題的關注度，也為文化節增添了實用的社會教育元素。



成功分局分局長龔士哲表示，參與此次文化節的目的不僅限於宣導交通安全與反詐騙知識，更希望藉此機會加強與社區的聯繫，提升民眾對各類安全問題的重視。「我們相信，安全與文化傳承同樣重要。通過參與這樣的文化活動，我們不僅能夠更好地了解和服務社區，也能在輕鬆愉快的氛圍中傳遞重要的安全訊息。」他表示，未來分局將繼續積極參與各類社區活動，以更多元、更創新的方式推廣安全知識，為建設更安全、更和諧的社會貢獻力量。