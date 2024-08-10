台東歡慶祖父母節家庭日　打造夏日嘉年華

▲台東歡慶祖父母節家庭日。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為促進家庭親子、祖孫共學、共遊，台東縣家庭教育中心歡慶2024祖父母節，10日在東海運動公園舉辦「愛在一起卡厝味」家庭日活動，吸引120組家庭、近400人參加，現場各式闖關遊戲及體驗課，打造難得的一場夏日家庭日，讓大小牽小手一起動一動，歡樂一下午。

台東縣長饒慶鈴提到，祖父母的人生智慧與生活經驗，不僅是家庭的寶貴資產，更是社會傳承文化和智慧的重要角色；臺東縣已達「超高齡社會」標準，營造高齡友善環境是縣府團隊施政的目標，家庭教育中心透過串聯計劃連結線內各關懷據點、部落文健站、聚福食堂等，深入社區規劃舉辦課程、手作等健康促進活動，積極推動延緩老化及在地老化，台東縣希望能夠持續推廣尊老愛老的理念，成為一個充滿溫暖幸福的高齡友善城市。

今年活動由小鯨魚幼兒園的表演及社會處志願服務隊的反暴力話劇拉開序幕，結合稅務局、環保局、衛生局、警察局、國立台灣史前文化博物館、牧心庇護性烘焙工場等單位共襄盛舉。

現場安排12個祖孫、親子闖關，活動一開放報名就秒殺，相當受到家長們歡迎；包括繪本導讀、音樂節奏體驗、畫史前新世界、運動體驗、植物體驗及傳統釣鴨鴨、手作童玩(陀螺、竹哨鳥)等親子互動闖關，讓祖孫們同樂共學，藉此增加不同世代家人間的分享與互動機會；其中還特別安排「真心話大聲說」活動，讓平常沒有機會或不好意思表達的情感，可以透過活動，傳達給家人、朋友，創造溫馨互動的情誼。

教育處長蔡美瑤指出，祖父母是孫子女認識老化歷程與悅納老年世代的「第一位老師」。教育部從2010年起發起我國第一屆「祖父母節」，並訂每年8月的第4個星期日為「祖父母節」，喚起國人重視世代互動及關懷祖父母。教育處推廣祖父母節，打造台東的夏日家庭日，希望透過這次的活動，增進親子、祖孫間的互動、同樂，也讓祖父母感受到孫子女的關心和尊重，更藉著同遊增進家庭世代的互動及情感凝聚。