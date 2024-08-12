幕後／賴清德私下說了一口好比賽　大讚黃筱雯16強止步後場下細節

▲總統賴清德與林郁婷、陳念琴視訊通話。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德是個「資深體育迷」早不是秘密。據悉，他看報紙有個習慣，總是先看體育版；在看轉播時，他就像個大男孩，說了一口的好比賽。在這次奧運賽場上，賴清德其實不是只關注大家場上的表現或奪牌的選手，他也注意到一些場下細節，好比拳擊女將黃筱雯在16強賽疑被誤判淘汰後，她沒有拋棄隊友先回國，反而繼續留在巴黎改當陪練員，如今林郁婷的這塊金牌，同樣有黃筱雯的團隊貢獻。

奧運賽事期間，當然不乏蹭運動員的政治人物，至於賴清德是不是蹭，社會各有評斷，但是不可否認的是，他確實是個「資深體育迷」。據了解，身為政治人物多年的他，每天打開報紙的第一件事，不是看政治新聞，他總會先翻到體育版；他有個小小的習慣，會先看中華職棒、國內的棒球、籃球各層級的賽事報導，然後再看台灣旅外球員的表現，不管是在美國職棒大聯盟或日本職棒，最後也會看綜合類的賽事，看完了體育版，他才會心滿意足地翻去看政治新聞。

賴清德看球賽或運動轉播的時候，他就跟一般「大男孩」沒什麼兩樣，形容極端一點，他甚至像個「大直男」，真的把自己當成「教練」或「賽評」；只要在旁邊的人，恐怕會不勝其擾，要聽他既忘情又叨擾地不停解析賽事發展、剖析球員表現或心理狀態。

有一位總統幕僚私下說，他看起比賽就是很忘情，還真的當自己是教練了，大家以為他只熟棒球或籃球，但其實他各種球類、各種運動，都可以說得頭頭是道；另一位幕僚笑說，「他就像是田間地頭的半業餘、半職業賽評，說了一口的好比賽」。

事實上，除了比賽場上運動員的表現跟成績，場下的球員動態，賴清德也是會關心。他11日下午跟林郁婷、陳念琴視訊通話時，就特別點名台灣的拳擊女將黃筱雯。

黃筱雯在16強賽事中，疑似因為遭到誤判而抱憾淘汰，但她沒有丟下台灣隊其他還在比賽的戰友，選擇跟教練劉宗泰留在巴黎，當其他3位隊友的「陪練員」。賴清德特別提到，林郁婷在4年前，一樣是在16強止步，但她當時就是留下來陪大家一起訓練，而當時黃筱雯成功摘下奧運銅牌。

如果說黃筱雯4年前的那面銅牌，有林郁婷的貢獻，那麼今天林郁婷的金牌，同樣也有黃筱雯的貢獻。所以，賴清德說，他覺得這樣子的精神很棒，四年前林郁婷也是這個樣子，16強止步沒有因此離開，而是留下來彼此培訓，讓台灣女子拳擊團體的成績能夠更好。