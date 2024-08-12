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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德感性總結奧運　台灣英雄創歷史、全國發揮TEAM TAIWAN精神

▲▼總統賴清德接受「時代雜誌」（TIME）專訪內容。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

2024巴黎奧運12日舉行閉幕式，而台灣參與16項運動、派出60名選手，奪下2金、5銅，史上第二好成績，對此，總統賴清德表示，自己想告訴選手們，謝謝他們全力以赴，未能得勝不需道歉，他們已經贏得國際上對自己、對台灣最大肯定，更感謝網友，在社群網路力挺林郁婷，發揮TEAM TAIWAN 精神。政府將繼續推動「體育暨運動發展部」，促進運動產業發展，讓大家繼續支持他們挑戰極限，一起做台灣英雄的後盾！

賴清德於臉書寫下，「我的存在就是註定要有不一樣的事情，我寫了很多歷史，我也希望未來我有機會，可以繼續為台灣寫下更多的歷史」，這是林郁婷為台灣奪下首面奧運拳擊金牌的感言。

賴清德表示，而在今天凌晨的巴黎奧運閉幕式上，由林郁婷和楊俊瀚擔任掌旗官，帶領代表團成員光榮地參與盛會的結束。

賴清德指出，在這屆奧運，台灣參與16項運動、派出60名選手代表團，奪下2金、5銅，是史上第二好的成績。過程中有激動，也有感動，許多選手突破自我的表現、拚戰精神，使遠在台灣的我們，也隔著螢幕、在深夜中歡呼。

賴清德強調，每位選手都在自己專業領域，耗費十幾年，甚至更長的歲月不斷練習、飛往不同國家參賽累積積分，才獲得踏入奧運的門票。正因如此，自己想告訴選手們，謝謝他們全力以赴，未能得勝也不需要道歉，能夠登上奧運殿堂，就已經贏得國際上對自己、對台灣最大的肯定，全國人民都以他們為榮。

賴清德感性表示，體育不只感動了大家，也團結了台灣。他要特別感謝許多網友，過去這段時間在社群網路上，用英文等多國語言幫忙林郁婷破除謠言，發揮TEAM TAIWAN 的精神，一起挺台灣，挺台灣的選手。

另外，賴清德提到，台灣在這屆奧運除了選手，也有執法裁判、教練和後勤團隊站上國際舞台，體育署用更好、更龐大的後勤服務，來做選手最強而有力的後盾。政府也將繼續推動成立「體育暨運動發展部」，希望透過組織變革，提升體育運動專業，發展全民運動，促進運動產業發展。

最後，賴清德喊話，巴黎奧運已劃下句點，許多台灣好手也把目光投注在接下來的國際賽事，讓大家繼續支持他們挑戰極限，一起做台灣英雄的後盾！

▼總統賴清德感性致謝台灣奧運英雄。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

▲▼總統賴清德感性致謝台灣奧運英雄。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

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