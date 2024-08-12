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萬人讚！台大醫女兒「林郁婷漫畫」完整曝光　第二幅超動容

記者陳俊宏／綜合報導

「台灣拳后」林郁婷二度叩關奧運，以連4場5比0的完美表現，摘下金牌。台大婦產科醫師施景中分享女兒畫的暖心漫畫，獲得上萬網友按讚，他也公開完整版的11篇漫畫。

施景中在臉書說，女兒9日畫的漫畫引起不少迴響，他將全部分享在此，女兒的英文不是母語，卻擲地有聲，「這樣的文字，我們大人也寫不出來」，第二個圖尤其令人動容。他表示，「女兒說，郁婷會開始練拳擊，是因為要保護她母親，不讓她受家暴所苦。女兒問，你們有辦法為自己的母親這麼做嗎？」

►以下為台大醫女兒畫的完整版漫畫

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To those misjudging Yu-Ting（給那些錯誤評斷林郁婷的人）：

1、郁婷是生理女性，不是生理男性，也不是跨性別女性。沒有充分可靠的證據說明郁婷是DSD (不像JK羅琳所宣稱的那樣)。那些錯誤的指控對我們而言非常可笑（也非常可悲）。

2、你們不了解她的背景，然後你們嘲笑她，讓她遭受諷刺與仇恨。郁婷會開始練拳擊，是因為要保護她母親，不讓她受家暴所苦。（你們有辦法為自己的母親這麼做嗎？）

3、我們憐憫也感謝你們，因為你們完美展現何謂被假新聞和歧視誤導的群眾，這會成為一個充滿意義而經典的範例，我們會運用在台灣的孩童教育上。

▼第1到第3篇漫畫。（圖／翻攝施景中臉書）

（圖／翻攝施景中臉書）

4、我們會教育他們不要跟你們一樣，在確認真相之前做出不實指控，以為自己是正義的象徵。

5、我們也會教育他們，聳動的批判或許是通往名聲的捷徑，只可惜除非別無方法，不然那不會是最好的選擇。

6、我們感謝你們，感謝你們有失風度的舉止和未經深思的文字，#台灣的人們因你們凝聚了向心力。

▼第4到第6篇漫畫。（圖／翻攝施景中臉書）

（圖／翻攝施景中臉書）

7、我們之前沒有太多機會深入討論何謂「#女性力量」，沒有太多機會討論「多元」對這個社會的意義。你們教會我們，當你看見你愛的人被別人傷害是什麼滋味，你們也教會我們，#為那個人與互不相識的人一同挺身而出是什麼感覺。你們使我們團結。

8、我們感謝你們，感謝你們煽動性的手勢和評論，我們因此發覺人的心靈是多麼容易受到欺騙，#也因此明白三思而後行是如此困難卻珍貴的事情。

9、我們感謝你們教會我們的下一代，#做出不尊重人的行為_卻以為不會傷到自己（或自己的IG）有多天真。

▼第7到第9篇漫畫。（圖／翻攝施景中臉書）

（圖／翻攝施景中臉書）

10、我們也想要和勇敢的女性拳擊手Imane Khelif（卡利芙）致敬。我們為妳和郁婷感到驕傲。我們祝福你們好運。妳們已經向我們證明 #女性可以變得多麼有力量，而 #你們的勇氣遠比一面金牌來得珍貴。

11、「#女性就像是一個茶包_在你把它放入熱水之前_你永遠不知道它有多麼強大。」- Eleanor Roosevelt

▼第10到第11篇漫畫。（圖／翻攝施景中臉書）

（圖／翻攝施景中臉書）

林郁婷去年世錦賽的銅牌，遭國際拳擊總會（IBA） 以「性別生化檢測異常」為由粗暴奪走，國際拳總始終拿不出檢驗報告，卻在巴黎奧運期間再次「抹黑」她的性別。儘管再度遭受莫須有指控，她4強賽前還感冒，仍頂住壓力，以連4場5比0的完美表現，摘下我國拳擊史上奧運首金，她在頒獎台上也忍不住哭了。

▲▼「台灣女拳王」林郁婷奪金，難掩激動情緒。（圖／路透）

▲▼林郁婷在頒獎台上哭了。（圖／路透）

▲▼「台灣女拳王」林郁婷奪金，難掩激動情緒。（圖／路透）

▼林郁婷親吻得來不易的金牌。（圖／路透）

▲▼林郁婷頒獎時落淚，深深吻了剛到手的金牌。（圖／路透）

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