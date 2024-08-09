全家聯名「焦糖楓」串燒店料理隨時吃！搭霜淇淋買1送1、調酒冰沙

▲串烤店人氣料理在超商就能吃！全家便利商店首度與串燒品牌「焦糖楓」聯名，新推4款特色鮮食。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全家便利商店首度與串燒品牌「焦糖楓」聯名，新推4款鮮食，包括串燒風味烤飯糰、爆汁熱狗，炸烤物翅小腿、秘製後腿捲等，串烤店必點料理在超商就能吃！搭上清爽微醺的「調酒酷繽沙組合」，以及周末五六日霜淇淋「買1送1」等好康，享受超CHILL夏日。

全家首度與連鎖平價串燒品牌「焦糖楓」合作，將招牌「漢方烤肉粉」入料調味，推出烤飯糰、熱狗、SOHOT炎選炸烤物等，共4款聯名鮮食，打破串燒小吃銷售時段限制，在全家超商就能隨時品嚐。即日起至8月20日，在全家購買任1款「焦糖楓聯名產品」，再加碼贈送焦糖楓店內20元折價券。

▲全家便利商店首度與串燒品牌「焦糖楓」聯名，新推4款串烤店人氣特色美食。（圖／業者提供）

聯名的4款新品，其中「炙烤燒豚烤飯糰」使用焦糖楓漢方烤肉粉與豬肉絲混拌調味，經過連續式烘烤，帶有多層次鹹甜風味。「焦糖楓爆汁熱狗」以焦糖楓漢方烤肉粉入料，使熱狗肉汁中帶有鹹甜風味。

SOHOT炎選炸烤物販售店舖，開賣「焦糖楓翅小腿」，以漢方烤肉粉及炭烤肉醬醃漬入味，高度還原焦糖楓店內現烤風味。另一款「焦糖楓秘製後腿捲」更是串燒店必點美味單品，與迷人的炭烤香氣結合，喜愛串烤的老饕不容錯過。

▲全家明星商品「酷繽沙」消暑新作「CHILL嗨酷繽沙」登場，還能自行升級為「調酒酷繽沙」。（圖／業者提供）

享用串燒之餘，也少不了小酌助興，全家明星商品「酷繽沙」第二彈消暑新作「CHILL嗨酷繽沙」登場，有白葡萄柚、紅葡萄柚清爽微酸滋味，更有夢幻的淡紫色繽紛漸層，更可依個人喜好添加各式飲品、酒品，調製專屬風味，9月3日前享會員嚐鮮價59元。

消費者還可自行搭配果香飽滿的梅酒、香甜酒或威士忌，讓酒的醇香與酷繽沙酸甜滋味結合，瞬間升級「調酒酷繽沙」。即日起至9月3日前，購買「CHILL嗨酷繽沙」，搭購傑克丹尼田納西蘋果威士忌（迷你瓶）、傑克丹尼蜂蜜威士忌（迷你瓶）、華冠香甜酒（50ML）或CHOYA至極梅酒（60ML）任一款，享組合價119元。

▲串烤店人氣料理在超商就能吃！全家便利商店首度與串燒品牌「焦糖楓」聯名，新推4款特色鮮食。（圖／業者提供）

周末5大好康優惠齊發，即日起至8月11日五六日連續3天，「全家康康5」推出Fami!ce霜淇淋、FamiCollection天然水（2.2L）、ASAHI十六茶零咖啡因豆乳奶茶、阿奇儂奧地利之心草莓雪糕等4大夯品「買1送1」，還有海尼根啤酒（500ML）4入特價195元。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。



▼全家「周末康康5」買1送1優惠。

另外，為慶賀「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運奪下銅牌，各大超商也在周末祭出優惠，7-11在8月9日～10日限時2天，CITY CAFE特大杯拿鐵，門市掃碼就有「CITY CAFE特大杯拿鐵，買2送2」、「可口可樂買2送1」等折扣。萊爾富除了持續推出大杯美式、拿鐵買1送1，還加碼「樺達硬喉糖」系列指定商品任選買1送1，體貼觀眾替選手加油尖叫沙啞。

▲狂賀「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運奪下銅牌，超商紛紛祭出優惠。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

●8月9日～8月10日，門市掃碼優惠：



CITY CAFE特大杯拿鐵，買2送2。

韓國熊津紅蔘飲，買1送1。

威德-in 全系列，買2送1。

可口可樂435ml，買2送1。

▲7-11可口可樂買2送1。（圖／業者提供）

▼狂賀「舉重女神」郭婞淳奪下銅牌，7-11祭出優惠，掃條碼就折扣。（圖／業者提供）

★萊爾富

即日起至8月20日：

樂法海洋深層小氣泡系列指定商品，任選買1送1。

樺達硬喉糖系列指定商品，任選買1送1。

Hi café大杯美式、大杯拿鐵，同品項買1送1。

濃巧脆脆雪糕/焦糖脆脆雪糕，任選買1送1。

▲▼萊爾富除了咖啡優惠外，體貼觀眾替選手加油喉嚨沙啞，加碼喉糖「買1送1」。（圖／業者提供）

