超商咖啡第2杯10元！冰棒、泡麵「買1送1」限時5天下殺

▲全家咖啡限時5天「第2杯只要10元」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

超商小確幸狂發！全家自今（14）日起至18日，推出會員限時5天優惠，多項商品買1送1、大杯特濃美式、指定現搖茶飲「第2杯10元」；萊爾富也有「限時殺五日」，推出泡麵、飲料等商品「買1送1」。

★全家

全家自8月14日～8月18日限時5天，推出會員限定優惠，多項商品買1送1、2件更省，包括貝納頌指定咖啡，原價每瓶35元，特價任選2件49元。海尼根星銀啤酒330ml原價49元，任選2件特價59元。

現煮咖啡和現做手搖飲，「Let’s Cafe大冰特濃美式」原價55元，特價第2杯10元，等於兩杯只要65元。「搖搖茶吧」特大冰柳橙香柚綠茶、特大冰凍凍泰式綠奶茶，同享第2杯10元，等於兩杯特價75元。

還有農心安城湯麵買1送1、味味一品麻辣豆腐麵買1送1、Niseko北海道雪糕指定口味任選「加10元多1件」。卡迪那指定品項，原價35元，兩件任選特價49元。

▼全家推出會員限時5日優惠，點圖可放大。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富8月14日～8月18日推出「限時殺5日」，多項飲品、零食、泡麵買1送1或2件更省優惠，包括HiLife海洋深層水買1送1、人氣「農心辛拉麵」買1送1、樂法蜂蜜醋任選買1送1、貝納頌經典曼特寧深焙2件50元等。

▼萊爾富8月14日～8月18日「限時殺5日」，點圖可放大。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

7-11 即日起至8月16日，OPENPOINT行動隨時取也有多組「520浪漫傳情」優惠，緊接中元檔期8月18日至8月27日，多款CITY系列飲品「6杯188元」或「4杯188元」。

▲7-11「OPENPOINT行動隨時取」多組寄杯咖啡、飲品優惠。（圖／業者提供）

OPENPOINT行動隨時取，即起至8月16日：

大杯卡布奇諾買2送2。 CITY CAFE厚乳拿鐵，13杯520元。

CITY CAFE濃萃拿鐵，13杯520元。

CITY系列風味冰飲 (皇家伯爵/太妃焦糖瑪奇朵)，任選12杯520元。 CITY PRIMA大杯精品拿鐵/大杯精品美式，任7杯520元，限量5萬組。 CITY TEA冰淇淋紅茶，13杯520元，限量5萬組。

OPENPOINT行動隨時取，8月18日至8月27日：

CITY CAFE濃萃美式6杯188元。

大杯冰燕麥拿鐵4杯188元。

香鑽水果茶4杯188元。

珍珠奶茶5杯188元。