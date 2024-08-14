「吃文旦免剝皮」挺花蓮農民　農糧署攜手全家開賣即食截切盒

▲農糧署與全家便利商店攜手推出文旦截切盒、鮮果與禮盒。（圖／農糧署提供）

記者楊惠琪／台北報導

文旦產季開始，花蓮是國內主要產區，為幫助花蓮強震後農特產銷售，農業部今舉行文旦推廣記者會，宣布與超商通路合作，從8月21日起開賣文旦柚鮮果及截切盒等商品，以行動支持災區農民。農糧署副署長姚志旺表示，今年文旦採收受颱風影響不大，產量雖略少，但品質更勝以往，現在就是吃當令文旦的好時機。

農糧署與全家便利商店、文旦策略聯盟今舉行「全家來保柚文旦上市記者會」，宣布自8月21日起於全家店舖開賣文旦柚鮮果及截切盒等商品，為給予花蓮強震後愛心支援，9月4日起再推出限定版「從心出花」文旦雙色截切盒，消費者可在全台4200家全家店舖購買。

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姚志旺表示，之前凱米颱風挾帶豪雨，剛好是文旦開花期，正需要豐沛雨水灌溉，雖然颱風稍微影響產量，但品質卻更勝以往，尤其近年來與花蓮區農業改良場合作推動文旦早收栽培技術，透過土壤診斷改良、精準施肥、水分控制及適度枝條修剪等栽培管理技術，加速果實生長速率，增加文旦彈性的採收時間1至2週，有助於文旦鮮果充分辭水，提高品質。

姚志旺說，因應截切水果消費市場需求，已輔導業者提升加工截切技術及冷鏈物流效率，延長鮮果保存時間及維持果品品質，透過通路業者持續推廣促銷截切水果，讓消費者更方便食用截切文旦，省去自行剝皮的步驟。





▲農糧署自8月21日起於全家店舖開賣文旦柚鮮果及截切盒等商品。（圖／農糧署提供）