狂賀郭婞淳奪銅！超商咖啡、霜淇淋買1送1　優惠噴發一次看

▲「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運奪下銅牌。（圖／路透）

記者林育綾／綜合報導

狂賀「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運女子59公斤級舉重賽事奪下銅牌，超商再度祭出優惠同慶！7-11祭出特大杯拿鐵「買2送2」；萊爾富除了持續推出大杯美式、拿鐵買1送1，還加碼「樺達硬喉糖」系列指定商品任選買1送1，體貼觀眾替選手加油尖叫沙啞。全家也有霜淇淋等商品買1送1，「最強祭品文」抽電視也累積至7台！

▲狂賀「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運奪下銅牌，超商紛紛祭出優惠。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

●8月9日～8月10日，門市掃碼優惠：



CITY CAFE特大杯拿鐵，買2送2。

韓國熊津紅蔘飲，買1送1。

威德-in 全系列，買2送1。

可口可樂435ml，買2送1。

▲7-11可口可樂買2送1。（圖／業者提供）

●8月9日～8月10日，OPENPOINT APP行動隨時取優惠：

CITY PRIMA 精品馥芮白，買2送2。

限量2萬組/每會員限購4組，兌換期限至9/30

▼狂賀「舉重女神」郭婞淳奪下銅牌，7-11祭出優惠，掃條碼就折扣。（圖／業者提供）

▲狂賀「舉重女神」郭婞淳奪牌，萊爾富祭出優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

即日起至8月20日：

樂法海洋深層小氣泡系列指定商品，任選買1送1。

樺達硬喉糖系列指定商品，任選買1送1。

Hi café大杯美式、大杯拿鐵，同品項買1送1。

濃巧脆脆雪糕/焦糖脆脆雪糕，任選買1送1。

▲萊爾富體貼觀眾替選手加油喉嚨沙啞，加碼喉糖「買1送1」。（圖／業者提供）

★全家

8月9日上午10:00起，全家APP隨買跨店取優惠：

Fami!ce霜淇淋，買1送1。

FamiCollection大顆蜂蜜腰果，買1送1。

威德運動補給飲，買1送1。

優惠商品每會員限購1份，兌換期限至10月31日。

▲▼狂賀「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運奪下銅牌，超商紛紛祭出優惠。（圖／業者提供）



全家史上最強祭品文「奪牌送電視」，奧運期間台灣選手共獲得幾面獎牌（金、銀、銅牌加總），全家就抽出同等獎牌數量的65吋電視，至今已累計7台電視。8月20日前每天15:00-06:00指定時段，全家會員於店舖單筆消費滿168元，即可參加抽獎，更有媽媽煮藝兩件88折、馬尚煮四入69元、啤酒三件79折等多重優惠，讓民眾深夜觀賽也能填飽肚子。

★OKmart



即日起至8月11日：



OKCAFE與OOHA聯名飲「水蜜桃烏龍氣泡咖啡」，買1送1。



即日起至8月14日：



KAKA醬烤蒜香蝦風味餅乾，2件59元。

台灣經典啤酒500ml，2件72元。

台灣金牌啤酒500ml，2件85元。

台灣金牌ONE啤酒330ml，2件59元。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。