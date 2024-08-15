超商「買1送1」狂發、咖啡6杯188元！哆啦A夢限定香蕉蛋糕下殺

▲7-11咖啡寄杯6杯濃粹美式188元，等於省下超過百元。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接周末小確幸，7-ELEVEN將於8月16日至18日限時3天推出「超值五六日」優惠，超過25項商品下殺，人氣異國零食、飲料、生活用品等「買1送1」，超人氣「哆啦A夢限定東京芭娜娜香蕉蛋糕」更是從699元降價至499元，一口氣省200元。此外「OPENPOINT行動隨時取」還有中元檔期咖啡優惠，濃粹美式6杯188元，狂省超過百元，上班族、咖啡控一定要囤！

▲7-11推出「哆啦A夢限定東京芭娜娜香蕉蛋糕」下殺。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

7-11自8月16日～8月18日推出限時3天門市優惠，超過25項商品下殺，像是人氣泰國Bento辣味魷魚、伴點巧克力牛奶、新加坡鹹蛋黃魚皮等零食飲料「買1送1」。生活用品也有下殺，像是國際EVOLTA鈦元素電池、女性衛生用品蘇菲原生棉「買1送1」。

▼7-11推出五六日「門市優惠」，點圖可放大。（圖／業者提供）

▼7-11「OPENPOINT行動隨時取」中元檔期咖啡、現做飲品優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家自即日起至8月18日推出會員限定優惠，多項商品「買1送1、買兩件更省」，包括現煮咖啡、手搖飲，「Let’s Cafe大冰特濃美式」第2杯10元，等於兩杯只要65元。搖搖茶吧「特大冰柳橙香柚綠茶、特大冰凍凍泰式綠奶茶」，同享第2杯10元，等於兩杯特價75元。

還有農心安城湯麵買1送1、味味一品麻辣豆腐麵買1送1、Niseko北海道雪糕指定口味任選「加10元多1件」。卡迪那指定品項，原價35元，兩件任選特價49元。

▼全家推出會員限時優惠，點圖可放大。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至8月18日限時殺，多項飲品、零食、泡麵「買1送1」或「2件更省」，包括HiLife海洋深層水買1送1、人氣「農心辛拉麵」買1送1、樂法蜂蜜醋任選買1送1、貝納頌經典曼特寧深焙2件50元等。

▼萊爾富8月14日～8月18日「限時殺5日」，點圖可放大。（圖／業者提供）