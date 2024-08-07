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7-11全新口味「厚乳霜淇淋」開賣！頂配「酷聖石聖代款」冰控必吃

▲▼7-11在酷聖石複合店正式推出首支「厚乳霜淇淋」，還能搭配成「頂級版獨創聖代」。（圖／業者提供）

▲7-11在酷聖石複合店正式推出首支「厚乳霜淇淋」，還能搭配成「頂級版獨創聖代」。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

冰控一定要吃！7-11同時擁有思樂冰、霜淇淋、COLD STONE三種現做冰品，為回應消費者期待，如今在酷聖石複合店正式推出首支「厚乳霜淇淋」，還能搭配成「頂級版獨創聖代」，或是加上小熊軟糖、巧克力、爆米花等，搶先在16間門市登場。

▲▼7-11在酷聖石複合店正式推出首支「厚乳霜淇淋」，還能搭配成「頂級版獨創聖代」。（圖／記者林育綾）

▲7-11在酷聖石複合店正式推出「厚乳霜淇淋」，還能自選配料。（圖／記者林育綾攝）

7-11酷聖石複合店，首度打造「酷聖石霜淇淋」，現點現做，最快不到1分鐘就能品嚐。首波口味將在8月14日陸續亮相，延續酷聖石冰淇淋奶香特色，推出「厚乳霜淇淋」口味，使用酷聖石高品質冰淇淋基底製作，搭配脆皮甜筒、酷聖石形象杯套，經典重現COLD STONE，每支售價59元。

▲▼7-11在酷聖石複合店正式推出首支「厚乳霜淇淋」，還能搭配成「頂級版獨創聖代」。（圖／記者林育綾）

▲還能搭配成「頂級版獨創聖代」。（圖／記者林育綾）

8月14日起購買酷聖石霜淇淋系列一支，還免費贈送酷聖石Logo可可糖片，數量有限、贈完為止。不僅如此，還推出以冰淇淋mix霜淇淋的「獨創聖代」，並可隨自身喜好任意搭配，好吃好拍、美味吸睛！

▲▼7-11在酷聖石複合店正式推出首支「厚乳霜淇淋」，還能搭配成「頂級版獨創聖代」。（圖／業者提供）

▲7-11在酷聖石複合店正式推出首支「厚乳霜淇淋」。（圖／業者提供）

另外，全家便利商店霜淇淋近來也推出新口味！此波攜手百萬YouTuber千千品牌「水水灶咖」，推出清爽的「是芭樂系霜淇淋」，俏皮地以日文「素晴らしい(subarashi)」諧音命名，選用台灣產芭樂汁調製而成，能品嘗芭樂獨有的香氣和清爽微酸滋味。

▲全家再度合作美食YouTuber千千，推出「芭樂系霜淇淋」，同步木瓜牛奶口味也回歸。（圖／業者提供）

而創下近2年銷售前三名的「木瓜牛奶」口味霜淇淋，也同步回歸，兩口味也可混搭吃。

▲全家合作千千，推出全新口味霜淇淋「是芭樂系」，同時「木瓜牛奶霜淇淋」也回歸。（圖／業者提供）

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