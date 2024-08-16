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大杯拿鐵、雪糕買1送1！文旦1顆35元　超商周末狂殺優惠一次收

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲趁周末慰勞自己辛苦的一周，超商周末優惠必看。（圖／7-11提供）

記者林育綾／綜合報導

超商周末小確幸又來了！除了7-11、萊爾富多項零食、飲料、泡麵「買1送1」，美廉社也在8月16日至8月18日五六日3天祭出「大杯經典拿鐵買1送1」，同時迎接中秋，台南麻豆文旦一顆只要35元。全家便利商店「康康5」5樣好康，也推出蘇打雪糕、黑炫牛奶酷繽沙等買1送1，趁周末療癒一波。

▲▼超商周末優惠。（圖／業者提供）

▲全家康康5，5樣5好康優惠，點圖可放大。（圖／業者提供）

★全家

日期：8月16日～8月18日「康康5優惠」

葡萄王康普茶雙纖飲，原價35元，買1送1。
金萱二十七，原價30元，買1送1。
百吉蘇打大雪糕，原價30元，買1送1。
經典黑炫牛奶酷繽沙，原價65元，買1送1。
麒麟霸啤酒，330ml 多入組，原價210元，買1送1。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▲▼美廉社咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲美廉社推出「大杯經典拿鐵買1送1」。（圖／業者提供）

★美廉社

日期：8月16日～8月18日

大杯經典拿鐵買1送1，原價55元，自備環保杯再省5元。

台南麻豆文旦，單顆35元。8月17日起凡購買5顆，即贈手提紙箱一個，數量有限，贈完為止。

▼美廉社麻豆文旦1顆35元。（圖／業者提供）

▲▼超商周末優惠。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

日期：8月16日～8月18日門市優惠

7-11周末五六日超過25項商品下殺，像是人氣泰國Bento辣味魷魚、巧克力牛奶、新加坡鹹蛋黃魚皮等零食飲料統統「買1送1」。

生活用品也有下殺，像是國際EVOLTA鈦元素電池、蘇菲原生棉等「買1送1」。

▼7-11推出五六日「門市優惠」，點圖可放大。（圖／業者提供）

▲▼7-11推出周末優惠，超過25項商品下殺，此外中元檔期還有咖啡寄杯折扣。（圖／業者提供）

日期：8月18日～8月27日，OPENPOINT行動隨時取優惠

CITY CAFE濃萃美式6杯188元。
大杯冰燕麥拿鐵4杯188元。
香鑽水果茶4杯188元。
珍珠奶茶5杯188元。

▼7-11「OPENPOINT行動隨時取」中元檔期咖啡、現做飲品優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-11推出周末優惠，超過25項商品下殺，此外中元檔期還有咖啡寄杯折扣。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至8月18日周末限時殺，多項飲品、零食、泡麵「買1送1」或「買兩件更省」優惠。包括HiLife海洋深層水買1送1、人氣「農心辛拉麵」買1送1、樂法蜂蜜醋任選買1送1、貝納頌經典曼特寧深焙2件50元等。

▼萊爾富限時殺，點圖可放大。（圖／業者提供）

▲▼全家、萊爾富超商，限時5日優惠。（圖／業者提供）

★OK mart

8月16日限時一天：

大杯莊園級美式、拿鐵，買2送1。
大杯濃厚莊園級美式、拿鐵，買2送1。

即日起至8月19日：

OKCACE季節限定「西西里咖啡」，單杯7折。
聯名飲「鮮芋仙招牌嫩仙草奶凍」嚐鮮價 65元(原價75元)。

指定糖餅享「買1送1」，包含：盛香珍濃草莓薄燒100g、盛香珍濃巧克力100g、盛香珍海苔鹽迷你蘇打餅150g、盛香珍椒麻迷你蘇打餅150g、Dr.Q蒟蒻葡萄口味190g、Dr.Q蒟蒻荔枝口味190g。

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