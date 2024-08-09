全聯加碼「60元福利餐盒」接棒！2款海鮮口味亮相　南部也吃得到

▲全聯延續加碼推出「美味堂福利餐盒」正式接棒，同樣只要60元銅板價。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

物價飛漲，全聯先前與農業部合作「60元幸福餐盒」大受好評，如今合作告一段落，全聯延續加碼推出「美味堂福利餐盒」正式接棒，同樣只要60元銅板價，除了2款人氣爆棚口味「黃金無骨厚厚雞排」、「十三香雞胸」持續，還有2款海鮮新口味「虱目魚排」、「風味花枝排」，加購茶飲只要12元！

▲全聯持續主打「餐餐都有飲料配」，買任一款熱便當，指定飲料加購價只要12元。（圖／業者提供）

為了幫民眾省荷包，全聯延續「幸福餐盒」，推出同樣為60元銅板價的「美味堂福利餐盒」！除了兩款人氣爆棚口味，跟50元硬幣一樣厚的「黃金無骨厚厚雞排」、秘製香料醃製的「十三香雞胸」，還祭出海鮮新口味「虱目魚排」、「風味花枝排」，虱目魚排有滿滿魚肉，外皮金黃酥脆，簡單調味自然鮮甜；風味花枝排飽滿紮實，花枝塊增量25%，真材實料。

幫民眾省更多，美味堂熱便當持續主打「餐餐都有飲料配」，即日起至9月5日，購買美味堂熱便當任一件，加購「御茶園日式麥萃」或「冰釀麥萃」(590ml)任一瓶，享加購價只要12元，一餐吃下來最低只要72元，可說是CP值最高的熱便當。

▲美味堂熱便當推出新品「秘香大雞腿」。（圖／業者提供）

另外，為了迎接一年一度的七夕（今年在8月10日），因應祭拜七娘媽、床母習俗，美味堂熱便當推出新品「秘香大雞腿」，嚴選T6骨腿，跟原版雞腿便當的主菜棒棒腿相比，從加油棒腿升級為戰斧雞腿，重量多一倍，並以十三香香料調味，鮮嫩多汁，原價109元，特價99元。

全聯表示，美味堂熱便當以嚴選食材、每日新鮮現做、全程保溫配送的高規格製作，運用區域型鮮食工廠，加上短鏈配送的方式，特點包括生產時間短、配送時間短、銷售時間短，讓熱騰騰的便當在每天11點前、晚上5點兩時段上架，讓消費者拿在手裡、入口都還是熱騰騰。據統計，全聯「60元幸福餐盒」自去年3月至今年7月，銷售超過500萬份，業績近3億元，經常一上架就秒殺。

▲全聯「美味堂福利餐盒」全台販賣門市達499店，預計今年總店數可達650家。（圖／業者提供）

而聽見消費者敲碗期待，熱便當在南部也買得到！目前導入55家雲嘉南門市，其中雲林縣市、嘉義縣市、台南縣市、高雄市，都是熱便當首度進駐的縣市，今年6月至7月底，北中南共新增154間門市，全台販賣熱便當門市達499店，後續也將陸續導入，預計今年總店數可達650家。

「美味堂福利餐盒」接棒60元幸福餐盒，每周全台限量共4.5萬個，限定北高雄以北門市限量販售，預估可帶動整體熱便當業績成長逾2成。