林郁婷與阿爾及利亞女將「皆遭對手羞辱」！義大利奧會總裁曝內幕

▲林郁婷與阿爾及利亞女將戰勝，皆遭對手「比X」羞辱。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

我國拳擊女將林郁婷與阿爾及利亞女將哈利夫（Imane Khelif），在本屆奧運賽事上，一路走來艱辛，頻頻面對國際拳擊總會（IBA）的性別指控與網路暴力，甚至在賽場上遭到對手比X羞辱。日前哈利夫對戰義大利女將卡里尼（Angela Carini），僅花46秒就把對方擊敗，但卡里尼在賽後卻崩潰暴哭，並暗指哈利夫是「男性」。對此，義大利奧委會總裁馬拉果（Giovanni Malagò）近日接受媒體訪問時爆料指出，很明顯這是一場政治操作。

據阿爾及利亞國家足球隊X平台轉貼義大利《新聞報》的報導顯示，馬拉果說，卡里尼在賽前一度遭到國際拳總施壓，因此他也曾鼓勵卡里尼，「不要理會這些外來壓力，專心於賽事上就好」。馬拉果也說，他在賽前也拿到由國際奧會（IOC）最高醫療機構，對於哈利夫有參賽資格的相關文件。他更表示，這次無論是哪一派，很明顯都遭到政治操作，他對於這樣的狀況並不感到意外。

▲阿爾及利亞國家足球隊X平台轉貼義大利《新聞報》的報導。

今日林郁婷對上土耳其女將卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman），最終林郁婷以5比0成功晉級金牌戰，不過卡拉曼的態度相當不友善，在賽後向大眾比「X」表達抗議，再度引發全球網友熱議。卡拉曼似乎也無法承受大量網友留言，目前已關閉自家IG。



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