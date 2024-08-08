突被比X手勢！下秒鏡頭「林郁婷1堅強舉動」　暖哭觀眾：以她為榮

網搜小組／劉維榛報導

台灣拳后林郁婷闖入金牌戰資格，賽後林郁婷大方輕撫卡拉蔓的背，並禮貌致謝，不料反遭「X」手勢對待，所幸林郁婷內心夠強大，當鏡頭再轉向她的時候，林郁婷隨即拉出胸前的「中華台北」會徽向世界介紹台灣實力，讓網友紛紛暖喊「她總是時時刻刻都在展現自己是台灣人！」

▲林郁婷以5比0完封土耳其對手。（圖／達志影像／美聯社）



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一名網友在《Threads》表示，每每勝利時，導播鏡頭拍到林郁婷奪勝畫面時，她總是會拉緊左胸前「中華台北」徽章，小小舉動卻讓世界看到台灣的運動實力，讓原PO感動吶喊「台灣怎麼會有這麼好的寶藏女孩啊！」

底下引來萬人讚爆，「看到都想哭了，她真的很善良很值得」、「真的，這麼小的舉動讓人非常感動」、「每次看到她這樣都會噴淚，為什麼要傷害她」、「我也有注意到，郁婷以台灣為榮，我們以郁婷驕傲」、「她總是時時刻刻都在展現自己是台灣人」、「郁婷很努力而且很有個人魅力！我很欣賞她」、「每次看都很感動，她以我們為榮，我們也以她為榮」。

林郁婷一路走來不容易，在奧運4強賽中擊敗土耳其選手卡拉蔓，賽後卻被比「X」諷刺性別爭議，引來網友動員出征卡拉蔓的IG，疑似受不了謾罵，卡拉蔓已緊急把IG設為不公開。

網友也紛紛繼續大罵，「土耳其女拳手沒水準，沒有運動家的精神」、「就是輸不起的運動員」、「奧委會不會處理這種沒有運動家品格的沒品運動員嗎？不是運動比賽的最高殿堂？」「可憐！輸不起就不要出來比賽」。

事實上，裁判宣布林郁婷勝出後，她先向全場民眾彎腰致敬，接著主動走向卡拉蔓，輕撫對方的背後致謝，殊不知卡拉蔓隨即站起來且比出「X」的手勢，讓轉播球評直呼「不要再比這個了，這樣就太過分了！」隨後鏡頭再轉向林郁婷，所幸她心情沒受影響，反而拉出胸前中華台北的會徽，再次用拳頭向世界證明她的實力。