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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林郁婷進冠軍賽再遭J.K.羅琳嗆　藍委引哈利波特台詞：去去武器走！

▲▼中華隊「台灣拳后」林郁婷在4強賽碰上身形更為魁梧的土耳其選手卡拉曼，最終以5比0完封對手，獎牌確定入袋，並預定在金牌戰決賽與20歲波蘭女選手對決。（圖／達志影像／美聯社）

▲中華隊「台灣拳后」林郁婷在4強賽碰上身形更為魁梧的土耳其選手卡拉曼，最終以5比0完封對手。（圖／達志影像／美聯社）

記者崔至雲／台北報導

針對台灣拳后林郁婷受耶爾德茲（Esra Yildiz）選手賽後比出X手勢，JK羅琳也再度發文等暗諷行為，國民黨立委陳菁徽表示，林郁婷做自己的堅持，已超越了她人困在歧視、偏見中來看待勝負的層次；陳菁徽也引用了電影哈利波特當中的「去去！武器走！」盼消除JK羅琳對人的偏執跟歧視。

針對JK羅琳7日晚間再開嗆，稱「這就像拿不同形狀的馬鈴薯來證明石頭可以吃一樣可笑」。陳菁徽說，照JK羅琳所言，她收到各方來訊告知女人並不都是像芭比娃娃一樣，但JK羅琳仍認為那就如同拿馬鈴薯來對比不可食用的石頭一樣(differently-shaped potatoes to prove rocks are edible)，為此想要送出一句電影台詞，就是哈利波特電影當中的「去去！武器走！」盼消除JK羅琳對人的偏執跟歧視。

陳菁徽也用電影芭比當中的「我想成為自己，而不是被製造出來的商品」金句，來分享給林郁婷。並直言，或許對JK羅琳的刻板觀念來講，要當一位女性還有許多的單一標準，但林郁婷做自己的堅持，已超越了她人困在歧視、偏見中來看待勝負的層次，而這也會是本屆奧運最終會留給國人的無價精神。
 

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